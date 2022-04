Le PAM reçoit un nouveau financement accordé par la France pour lutter contre la malnutrition des enfants dans le sud de Madagascar, frappé par la sécheresse

ANTANANARIVO – Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies salue aujourd’hui une contribution de 1,5 million d'euros de la France pour le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants dans le sud de Madagascar, qui connaît une sécheresse dévastatrice depuis trois ans.

Ce don permettra de fournir des aliments nutritifs spécialisés à plus de 39 000 enfants de moins de cinq ans dans les districts les plus touchés et de financer la création de jardins potagers afin d'encourager une meilleure alimentation et plus diversifiée. La contribution française soutiendra le programme "MIARO", qui signifie "protéger" en malagasy, et vise à prévenir la malnutrition chronique par une série d'interventions axée sur les mille premiers jours de la vie de l'enfant, notamment la distribution d'aliments nutritifs spécialisés et la création de jardins potagers pour favoriser la diversification du régime alimentaire.

Cette contribution intervient à la fin de la période de soudure, au moment où la pénurie alimentaire est la plus forte, et s'ajoute aux contributions reçues de la France au cours des trois dernières années, soit 3,2 millions d'euros.

"Nous sommes très reconnaissants à la France pour cette contribution arrivant à la fin de la saison de soudure", a déclaré Mme Pasqualina Di Sirio, directrice pays du PAM à Madagascar. "Ce don nous permettra de poursuivre l’objectif national de réduire la malnutrition qui sévit encore dans le Grand Sud".

Les données des évaluations nutritionnelles conduites en janvier 2022 ont montré une amélioration de la situation nutritionnelle, grâce principalement à l’assistance. "Mais il reste encore beaucoup à faire", a averti Mme Di Sirio.

Cette dernière contribution porte à 4,7 millions d'euros les dons de la France au PAM à Madagascar au cours des trois dernières années.

« La France est activement engagée, depuis des années, dans la lutte contre le fléau de la malnutrition. Elle s’associe pleinement aux efforts de la communauté internationale et des ONG pour lutter contre la crise nutritionnelle qui frappe le sud de Madagascar, en appuyant la réponse du PAM, et en venant ainsi en aide aux enfants les plus démunis » a déclaré M. Christophe Bouchard, Ambassadeur de France à Madagascar.

Selon la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), plus de 954 000 personnes - soit 31 % de la population du Grand Sud - pourraient être en situation d’insécurité alimentaire de "crise" ou d'"urgence" d'ici la fin août 2022, dont plus de 300 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë.

# # #

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence et utilise l'aide alimentaire pour construire la paix, la stabilité et la prospérité pour les personnes qui se remettent d'un conflit, d'une catastrophe ou des impacts des changements climatiques.

Suivez-nous sur Twitter @wfp_media @PamMadagascar

CONTACT

Pour plus d’informations, contactez (adresse email : prénom.nom@wfp.org) :

Aina Andrianalizaha, PAM/Antananarivo, Mob. +261 32 23 605 82

Richard Mbouet, PAM/Dakar, Mob. +221 77 450 79 22