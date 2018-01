Le PAM appuie des analyses approfondies de marches dans le sud et le sud-est de Madagascar

ANTANANARIVO – A la demande du gouvernement de Madagascar à travers le VAC (Vulnerability Assessment Committee) représenté par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, le Programme alimentaire mondial (PAM) finance une analyse approfondie des marchés dans 56 communes du sud et sud-est du pays, deux régions à vulnérabilité socio-économique accrue, et exposées aux catastrophes naturelles récurrentes.

Ces communes ont été identifiées en insécurité alimentaire aigüe par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC octobre 2017). Cette analyse consiste à passer en revue le niveau de fonctionnalité des marchés locaux, spécifiquement la disponibilité et les prix des aliments sur les marchés locaux ; analyser les points forts et les faiblesses, les occasions inexploitées et les risques en présence ; et décider comment mieux venir en aide aux populations en insécurité alimentaire dans les six mois à venir. L’aide alimentaire se réalise soit par transferts monétaires ou coupons d’achat si les marchés sont fonctionnels et bien approvisionnés, ou, dans le cas contraire, par des distributions de vivres en nature.

« Le BNGRC remercie les membres du VAC Madagascar pour leurs efforts d’analyse et d’anticipation et félicite le PAM pour cet appui combien important dans la compréhension de la situation actuelle dans le Grand Sud et Grand Sud Est » soutient Thierry Venty, Secrétaire Exécutif du BNGRC.

L’analyse IPC a permis de détecter la situation encore préoccupante de ces régions mais cette évaluation éclairera les acteurs sur les mesures à prendre dans les jours à venir en termes d’aide humanitaire et d’appui au relèvement.

La collecte de données a eu lieu ce mois de décembre, avec pour objectif à long terme de contribuer à protéger et améliorer la sécurité alimentaire des communautés les plus vulnérables. Les résultats de l’évaluation seront publiés début 2018, et serviront aussi bien au Gouvernement de Madagascar qu’aux partenaires humanitaires./.

Contacts pour la presse :

BNGRC : Melisa Venance Tél. +261 34 05 480 87 PAM : Volana Rarivoson Tél. + 261 32 05 027 40