Le Groupe de la Banque africaine de développement accorde plus de 20 millions de dollars à Madagascar pour renforcer sa sécurité alimentaire

Madagascar va recevoir du Groupe de la Banque africaine de développement un financement de 20,20 millions de dollars américains pour accroître sa production de céréales et d’oléagineux. L’objectif est de renforcer sa sécurité alimentaire face aux effets de la guerre russo-ukrainienne. L’accord de financement a été approuvé par le Conseil d’administration ce 15 juillet 2022 à Abidjan.

Le financement du Groupe de la Banque africaine de développement est composé à 78% de don (soit 15,77 millions de dollars) du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque et de la Facilité d’appui à la transition. La partie prêt concessionnel représente 22% du montant du financement (soit 4,43 millions de dollars) de la Facilité d’appui à la transition, un mécanisme de financement rapide du Groupe de la Banque.

« Le projet couvrira quatre filières agricoles : le riz, premier aliment de base des populations malagasy ; le blé qui sera transformé en farine pour la consommation humaine ; le soja et l’huile pour la fabrication d’huile alimentaire et de tourteau pour bétail », explique Adam Amoumoun, responsable-pays du Groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar.

Le projet va renforcer le système semencier national pour la production de 7 540 tonnes de semences certifiées améliorées et résilientes, mettre à la disposition de 139 100 producteurs (dont 30 % de femmes), 2 485 tonnes de semences certifiées et 21 830 tonnes d’engrais dont 20 528 tonnes d’engrais organique, à l’aide de la plateforme de bons électroniques du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage.

Il permettra en outre d’améliorer la gouvernance et la durabilité en matière de production agricole en encourageant le développement d’une agro-industrie locale pour accélérer la substitution de la farine de blé avec d’autres produits locaux (farine de manioc et de patate douce) et les chaînes de valeurs des oléagineux. Au cours des deux années de sa mise en œuvre, le projet va ainsi permettre d’améliorer l’accès aux intrants, aux services agricoles et aux marchés pour les petits producteurs.

Les différentes régions bénéficiaires du projet sont : Amoron'i Mania, Menabe Vakinankaratra, Melaky, Alaotra Mangoro, Boeny, Sofia, Sava, Diana, Atsinanana, Analanjirofo, Analamanga, Haute Matsiatra, Ihorombe, Betsiboka, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana.

Afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui fait flamber les prix des denrées alimentaires, le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 20 mai 2022, une Facilité africaine de production alimentaire d’urgence de 1,5 milliard de dollars. La facilité vise à fournir des semences agricoles à 20 millions de producteurs sur le continent. Les variétés concernées sont le blé, le riz, le maïs et le soja. L’objectif est de produire au cours des deux prochaines années, 38 millions de tonnes supplémentaires de nourriture d’une valeur 12 milliards de dollars.

