Informer les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur leur rôle de sécurisation du processus électoral

Le projet SACEM appuie l’organisation d’une série d’ateliers et la production d’un manuel à l’intention des forces engagées dans l’encadrement du processus électoral

La mise en œuvre de la Loi et de toutes les mesures d’organisation des élections est soutenue par la sécurité républicaine au cours du déroulement du processus électoral. Il importe donc que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) soient spécifiquement organisées pour encadrer la sécurité du processus électoral et qu’elles soient informées et formées sur leurs rôles, leurs obligations et leurs limites dans la mission de sécurisation du processus électoral.

À cet effet, la CENI, avec l’appui du projet SACEM, a lancé ce vendredi 14 septembre, à l’hôtel Panorama, Antananarivo, une série d’atelier d’information et d’échanges pour renforcer les capacités de formateurs membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Ceux-ci, à leur tour, formeront les forces impliquées dans la sécurisation du processus électoral, afin d’assurer la bonne exécution de la mission dans laquelle ils sont engagés et garantir le déroulement, en conformité avec le cadre légal des élections, de toutes les opérations électorales.

La réflexion sera engagée avec les représentants des Forces de défense et de sécurité comprenant la Police, la Gendarmerie et l’Armée nationale, avec la participation de l’équipe de sécurité placée au sein de l’institution électorale, afin d’élaborer de manière participative, avec l’appui de la CENI et du Projet SACEM, un manuel à l’attention de ceux qui sont spécifiquement engagés dans le processus électoral.

Le contenu de ce manuel sera partagé à des élément de ces forces à travers des ateliers de deux jours, tenus au niveau des six provinces de Madagascar. Les questions sécuritaires spécifiques à chaque province feront l’objet d’une attention particulière. Les ateliers de formation des Forces de Défense et de Sécurité auront donc pour objectif de créer une ressource de comportements élaborés par les pairs, distribuée à tous, afin de parvenir à un scrutin harmonieux et respectueux du cadre légal applicable.

Après ce premier atelier à Antananarivo, les sessions se tiendront :

Les 19 et 20 septembre 2018 à Tamatave ;

Les 24 et 25 septembre 2018 à Antsiranana ;

Les 2 et 3 octobre 2018 à Mahajanga ;

Les 8 et 9 octobre 2018 à Fianarantsoa ;

Les 11 et 12 octobre 2018 à Tuléar.

Le projet Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM), financé par un fonds commun (Union européenne, USAID, Norvège, Allemagne, France, Corée du Sud, Suisse et Australie) et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), accompagne le gouvernement malgache dans la préparation et l’organisation des élections du cycle électoral 2017-2019. Il s’articule autour de cinq composantes :