Fortes intempéries : le Président Andry Rajoelina au chevet des sinistrés

Suite aux fortes intempéries de ces derniers jours, des catastrophes (inondations, éboulements de terrains, rupture de digue) ont sévèrement touchés plusieurs régions de Madagascar. Le bilan fait état de plusieurs milliers de sinistrés. Le Président de la République Andry Rajoelina, accompagné du ministre de la défense nationale, le Général de Corps d'Armée, Rakotonirina Léon Jean Richard, s’est rendu dans les régions Boeny et Betsiboka, notamment à Mahajamba, Maevatanana et Mitsinjo, ce vendredi 24 janvier 2020 afin de participer aux opérations de sauvetage et apporter les aides d'urgence à la population. Le Président de la République a donné des consignes claires afin que tous les moyens disponibles, dont les vedettes rapides et les hélicoptères, soient déployés afin de sauver le plus rapidement nos compatriotes sinistrés. Lors de sa descente de ce jour, le Président Andry Rajoelina a remis des aides d’urgences dont plusieurs tonnes de riz, des vivres, des médicaments, ainsi que des kits de traitement d’eau aux populations de ces trois zones inondées. Des cliniques mobiles seront également déployées pour prodiguer des soins gratuits aux sinistrés.

Dans le district de Mitsinjo, le Président Andry Rajoelina a présenté ses condoléances aux familles des 23 personnes qui ont perdu la vie lors de ces catastrophes. Par ailleurs, le Chef de l’État a ordonné la mise en place d’un accompagnement pour tous les foyers sinistrés dans la restauration de leurs foyers. Les agriculteurs dont les rendements sont aujourd’hui réduits à néant recevront quant à eux les appuis nécessaires pour redémarrer les activités agricoles.

Plusieurs actions sont également menées en simultané par le Gouvernement pour faire parvenir dans les meilleurs délais les aides d’urgences dans les autres régions de la Grande île.

Direction de la Communication et des Relations Publiques