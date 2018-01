Flash Info: La tempête tropicale AVA s'approche de Madagascar, 3 janvier 2018

Points marquants

• Un système météorologique de basse pression – la tempête tropicale AVA – actuellement au large de la côte nord-est de Madagascar devrait se renforcer au cours des prochaines 24 à 48 heures.

• Le système devrait atterrir sur Madagascar le 4 ou le 5 janvier 2018.

• Entre-temps, ce système devrait provoquer des averses quotidiennes sur Madagascar et influer sur les conditions météorologiques de la Réunion et de l’ile Maurice.

• La trajectoire et la force de la tempête tropicale AVA est actuellement comparable à celle de Jade en 2009, qui était devenu un cyclone tropical juste avant de toucher terre et a affecté 61 000 personnes, causant 15 morts et déplaçant 4 000 personnes.

Situation

Madagascar est en état d'alerte à la suite de l'identification d'un système de basse pression météorologique au large de la côte nord-est du pays qui devrait se renforcer dans le sud-ouest du bassin de l'océan Indien. Ce système de basse pression provoque déjà des perturbations météorologiques dans le nord de Madagascar et sur les îles de la Réunion et de l'île Maurice. Il devrait gagner de la force au cours des jours prochains, avant de toucher terre à Madagascar.

Préparation pour la réponse

Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) à Madagascar suit de près la situation et prépare le déploiement d'équipes dans les districts de Maroantsetra, Fenerive Est, Brickaville et Manakara (situés sur la côte est de Madagascar) pour faciliter les évacuations préventives si nécessaire. Avant la saison des cyclones, le BNGRC a dirigé et mis en place des activités de préparation, notamment : l’analyse et la mise à jour des plans d’urgence; identifier les leçons apprises du Cyclone Enawo; entreprendre des simulations pour tester l'état de préparation du gouvernement et de ses partenaires humanitaires; et établir des centres d'opérations décentralisés.

La prochaine mise à jour sera publiée dès que plus d'informations seront disponibles.