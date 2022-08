Etroite collaboration de l’UNICEF avec les ONGs : ADRA Madagascar, MEDAIR Madagascar et WATERAID Madagascar pour l’amélioration de l’accès à des services d’Eau, d’Hygiène et d’Assainissement

Antananarivo, le 19 Août 2022 – Dans l’objectif d’assurer un meilleur accès à des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement à la population malagasy affectée par les crises humanitaires, de nouveaux Plans de Continuité d’Activité (PCA) s’étendant jusqu’en 2023, ont été individuellement signés respectivement entre l’UNICEF et Adra Madagascar, Médair Madagascar, Wateraid Madagascar. D’un montant total de 2 680 000 dollars américains soit quasiment 11 000 000 000 Ar, chaque partenaire a ciblé des régions et des situations particulières afin d’apporter des réponses immédiates en matière de WASH. Cela en pleine ligne droite avec l’objectif de l’UNICEF et du MEAH (à travers le Velirano 2) qui est d’assurer un accès à l’eau potable à tous (y compris en situation d’urgence).

Ainsi, soutenu par l’UNICEF à hauteur de 500 000 dollars Américain, ADRA Madagascar sera le partenaire de mise en œuvre de l’UNICEF pour 7 mois dans les 3 régions du Sud afin de renforcer les réponses en urgence WASH, en période de Kere. Il s’agit d’appuyer 50 000 bénéficiaires directs comprenant 1 000 personnes vulnérables (Couples mère-enfant atteints de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) et Malnutrition Aigüe Modérée (MAM)) et 5 000 bénéficiaires indirects à travers des activités comme la distribution d'eau en continue par camion, la distribution des kits WASH complets. Également, la collaboration vise la mise en place d’un paquet minimum WASH pour 10 centres de santé avec notamment la livraison d'eau potable (par camion-citerne), assainissement de base, lave-mains, produits désinfectants, savons et sensibilisation. Par ailleurs, 5 centres de santé de base bénéficieront de la réhabilitation de leurs blocs sanitaires et la construction des nouveaux dispositifs de gestion des ordures.

De février à décembre 2022, l’UNICEF travaille avec Médair Madagascar pour être au chevet des populations victimes des cyclones Batsirai et Emnati dans les régions dans les régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Avec un financement de 1 176 435 USD, les besoins immédiats en WASH de près de 30 000 personnes sinistrées seront comblés à travers la construction et réhabilitation de 22 blocs sanitaires au niveau des CSB et EPP, la construction de 171 latrines familiales, la réhabilitation de 30 points d’eau, la distribution des kits WASH complets pour 8 000 ménages et les activités de sensibilisation à la promotion à l’hygiène et la conservation de la potabilité de l’eau.

Avec Wateraid Madagascar, ce sont les populations urbaines des communes de Fénérive-Est et d’Ambovombe qui seront appuyées. Sur une période de 12 mois, le partenariat vise l’amélioration l’assainissement du cadre de vie et de la santé de plus de 25 000 personnes, de quelques 90 écoles et centres de santé de base. Les communes seront appuyées dans l’amélioration de la fourniture de services d'assainissement de base, la mise en place et l’opérationnalisation des systèmes de gestion de boue de vidange et de gestion de déchets solides. Des sites de traitement et de valorisation seront mis en place à cet effet également pour une gestion en toute sécurité des boues de vidange et des ordures ménagères. 20 vidangeurs, 20 collecteurs d’ordures ménagères et 20 autres entrepreneurs locaux spécialisés dans l’assainissement basé sur le marché seront formés et appuyés pour leur professionnalisation. Le financement de l’UNICEF à Wateraid Madagascar s’élève à près d’1 000 000 de dollars.

