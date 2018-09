Elaboration de procédure opérationnelle standardisée pour le renforcement de la surveillance des maladies a tendance épidémique

Madagascar a fait face à une épidémie de peste pulmonaire affectant plusieurs zones, en l’occurrence les grandes villes comme Antananarivo et Toamasina en 2017. Rappelons-le, la propagation rapide et la transmission de cette épidémie vers les zones non endémiques ont été favorisées par le déplacement et la mobilité des personnes à l’intérieur même du pays, voire au-delà des frontières.

Actuellement, la Grande Île entre de nouveau dans la saison favorable à l’apparition de l’épidémie de peste. Par conséquent, la nécessité d’élaborer une Procédure Opérationnelle Standardisée (POS) pour la mise en place de Postes de Contrôle Sanitaire Terrestre dans certains lieux stratégiques en cas de flambée épidémique de peste ou autres maladies à potentiel épidémique a été identifiée parmi les priorités à court terme. Ainsi, le Ministère de la Santé Publique est engagé à mettre en œuvre cette recommandation à l’issue de la Revue Après Action de la réponse d’urgence à la flambée épidémique de peste pulmonaire tenue en juillet 2018. L’atelier technique de l’élaboration de la dite POS pour le contrôle sanitaire au niveau des points d’entrée du pays et des points de flux de population à l’intérieur du pays se déroulera à l’Hôtel Carlton du 11 au 13 Septembre 2018.

Cet événement a vu la présence du Secrétaire Général du Département de la Santé, représentant le Ministre, Dr Arsène RATSIMBASOA; du représentant du Secrétaire Exécutif du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, le Commandant Faly Haritiana ; du Représentant Résident de l’Organisation Mondiale de la Santé, Pr Charlotte Faty NDIAYE ; du Chef de Mission au sein de l’Organisation Internationale pour les Migrations, Daniel Silva ainsi que de tous les acteurs concernés.