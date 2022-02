Discours de Mme Natasha van Rijn, Représentant Résident du PNUD à l'élaboration et validation du plan de travail pluriannuel de la CENI (2021-2027)

(Liste protocolaire)

C'est pour moi un grand plaisir de joindre ce lancement de l'atelier d'élaboration et de validation du plan de travail pluriannuel de la CENI pour le cycle 2021-2027.

Avec l'approche des différents échéanciers électoraux, le travail initié actuellement revêt tout une importance pour la vie de la nation et pour mener un bon processus démocratique en mettant en place un cadre de travail planifié respectant le calendrier électoral.

En tant qu'organe indépendant de la gestion des élections, les yeux sont rivés vers vous, scrutant le sérieux, l'inclusivité et la crédibilité de chaque décision et mesures prises au respect des lois et règlements en vigueur. Nous encourageons cet intérêt citoyen à la vie politique pour la promotion de la culture démocratique à Madagascar. Les engagements à tous les niveaux, dès maintenant, assurent d'ailleurs la transparence et la crédibilité du processus électoral et des résultats des différentes élections à organiser.

Nous félicitons ainsi cette démarche actuelle de la CENI pour disposer de documents de planification stratégique permettant d'avoir un cadrage des actions à mener pour assurer des élections paisibles, libres et transparentes.

En 2020, le gouvernement de Madagascar a sollicité l’assistance des Nations Unies pour la préparation du cycle électoral menant vers les prochaines élections en 2023. En attendant les résultats de la mission d’évaluation des besoins électoraux (NAM) déjà déployée, soyez rassurés que le PNUD avec les contributions de ses partenaires reste disposer à vous appuyer pour mener les divers travaux pré-électoraux nécessaires comme la tenue de cet atelier.

Nous remercions en particulier la Norvège pour son appui financier dans la mise en œuvre des programmes du pilier gouvernance du PNUD et qui contribue à l'exercice actuel. Avec plus de visibilité des actions définies dans les documents de planification stratégique, attendus de cet atelier, nous soutiendrons l'appel à mobilisation des ressources de la CENI pour consolider les acquis du processus démocratique à Madagascar.

Comme vous le savez, le PNUD étant partenaire de longue date de la CENI et des institutions malgasy, a appuyé techniquement avec d’autres PTFs le processus electoral de 2017-2019 à travers la mis en place d’un “basket fund” et un projet qui a pu acheminer l’appui de la communauté international vers des elections largement reconnus comme un succès en 2019. L’atelier bilan du cycle électoral tenu à l’Hotel Colbert le 30 janvier 2020 a néanmoins aussi permis une réflexion sur comment capitaliser et pérenniser les systèmes et les résultats afin de renforcer la gouvernance électorale sur le long terme. J’espère que le début des réflexions lors de cet atelier vont permettre de ressortir les recommandations en vue de les opérationnaliser pour encore des résultats positifs en 2023 et bien au-delà.

Monsieur le Président de la CENI,

Messieurs les commissaires électoraux

Mesdames et Messieurs,

Le processus est enclenché. Nous vous encourageons dans la mise en œuvre de votre mandat et saluons votre engagement individuel à servir votre pays et à définir la nouvelle vision de la CENI pour la période de 2021 – 2027.

Dans l'élaboration des programmes spécifiques et actions à entreprendre s'inscrivant dans votre plan de travail pluriannuel, nous vous exhortons à ne laisser personne de côté, à intégrer les dimensions hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, personnes vivant avec handicap car chaque voix compte pour définir le présent et l'avenir d'un pays.

Le PNUD réitère son engagement à apporter son soutien et à mobiliser son réseau d'expertise pour vous appuyer dans ce sens.

Nous sommes confiants que cet atelier de trois jours vous permettra de disposer des outils clés pour aider les membres du nouveau Bureau Permanent au processus de prise de décision et à la gestion efficiente du cycle électoral, guider les directions opérationnelles du Secrétariat exécutif ainsi que les démembrements dans la gestion et la mise en œuvre des activités, et surtout harmoniser les interventions des acteurs et des partenaires techniques et financiers dans les appuis au processus électoral malagasy.

Mesdames et Messieurs

Je vous souhaite un atelier très riche et fructueux et vous remercie de votre attention.