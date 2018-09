Défis, enjeux et politiques : migration, environnement et changements climatiques à Madagascar

Cette évaluation-pays aborde le lien d’interdépendance entre l'environnement et la migration à Madagascar. Elle analyse les cadres politiques, juridiques et opérationnels des migrations, de l’environnement et du changement climatique, propose une cartographie de la vulnérabilité nationale et présente les résultats de des études de cas approfondies sur site. La dernière section du rapport présente une série de recommandations d'actions futures fondées sur les données et les résultats recueillis.