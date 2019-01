Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur Madagascar

Le Secrétaire général prend note de l’annonce des résultats finaux des élections présidentielles par la Haute cour constitutionnelle de Madagascar et félicite le Président élu Andry Rajoelina. Il félicite également toutes les parties prenantes pour l’achèvement pacifique et en bon ordre des élections présidentielles.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Haute cour constitutionnelle (HCC), la société civile et les leaders religieux, ainsi que le leadership du Gouvernement, doivent être aussi félicités pour le rôle qu’ils ont joué dans cet évènement historique.

Le Secrétaire général continuera à suivre les développements dans le pays au travers de son Conseiller spécial, M. Abdoulaye Bathily, avec le soutien de l’équipe de pays des Nations Unies sur le terrain, et en étroite collaboration avec l’Union africaine, la Communauté de Développement d’Afrique Australe et les autres partenaires internationaux. Les Nations unies demeurent pleinement déterminées à appuyer le Gouvernement et le peuple de Madagascar dans la consolidation de la démocratie, des droits de l’homme et du développement durable.

Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général