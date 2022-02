Cyclone Batsirai à Madagascar : la Suisse déploie des spécialistes et du matériel

Bern, 07.02.2022 - Dix jours après avoir été balayé par une tempête tropicale, Madagascar fait face à une nouvelle catastrophe. Le cyclone Batsirai, qui a touché terre samedi soir, a provoqué d’importants dégâts. Après les puissantes rafales mesurées à plus de 200 km/h, des pluies torrentielles ont inondé de nombreuses régions du pays. La Suisse déploie des spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire, ainsi que du matériel pour l’approvisionnement en eau potable et pour la réduction des risques de propagation de maladies liées à l’eau.

Des vents mesurés à plus de 200 km/h se sont abattus sur la côte Est de Madagascar samedi dernier. Le cyclone Batsirai a causé des dégâts importants et les pluies torrentielles ont engendré des inondations et des glissements de terrains dans plusieurs régions du pays. Une tempête tropicale avait déjà balayé l’île il y a une dizaine de jours. Selon les premiers chiffres communiqués par les autorités, près de 180'000 personnes ont été affectées par le cyclone.

**De l’expertise et du matériel

**Face à l’ampleur des besoins, la Suisse déploie une équipe de cinq spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire, rattaché au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dont trois expertes en eau et en assainissement. Le détachement a quitté la Suisse hier et renforcera dans un premier temps les activités de l’ONG Medair. Il devra procéder aux premières évaluations et préparer la réception de plus de deux tonnes de matériel qui sera expédié depuis la Suisse dans les jours à venir. Cette cargaison se compose essentiellement d’équipements pour l’analyse, la désinfection et la distribution de l’eau potable.

**Des besoins humanitaires déjà considérables

**Bien que Madagascar ne fasse pas partie des pays prioritaires de la Direction du développement et de la coopération (DDC), celle-ci soutient déjà quelques projets sur la Grande Île par le biais de son aide humanitaire au travers d’un important engagement de l’Ambassade de Suisse sur place. Depuis une année, Madagascar subit les conséquences d’une sécheresse sans précédent, notamment dans le Sud du pays. En 2021, le DFAE avait déjà débloqué plus de deux millions de francs pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Il s’agit désormais d’utiliser les synergies avec les actions en cours, notamment avec celles de l’ONG Medair, pour répondre aux nouveaux besoins engendrés par le cyclone Batsirai. Le DFAE a d’ores et déjà débloqué 300'000 francs pour soutenir la réponse d’urgence. En fonction des besoins sur place, le département pourrait adapter son engagement.

