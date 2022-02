Cyclone Batsirai : l’ONU est au chevet des victimes et déploie des équipes d’urgence à Madagascar

Les Nations Unies ont continué le déploiement des équipes d’urgence pour aider Madagascar à la suite du cyclone Batsirai, qui a frappé l’île de l’océan Indien le week-end dernier.

« Après le passage du cyclone tropical Batsirai, des équipes d’intervention d’urgence, dont une équipe de 10 personnes de l’ONU chargée de l’évaluation et de la coordination des catastrophes (UNDAC), ont été déployées à Madagascar dans les zones les plus touchées, pour appuyer la réponse menée par le gouvernement », a déclaré lors d’un point de presse à Genève, Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Le personnel additionnel de l’ONU et des ONG a atterri à Madagascar pour contribuer aux efforts de secours, grâce à l’Union européenne qui a facilité le pont aérien.

Au moins 94 personnes sont mortes dans la catastrophe, rapporte ce matin l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes. Selon l’OCHA, plus de 116.000 personnes ont été affectées, dont près de 30.800 déplacées.

Le plan de contingence de l’ONU a permis la livraison de l’aide dès le 1er jour du cyclone

Pour l’équipe de l’ONU à Madagascar, les réponses sont en cours, d’autant qu’il y avait déjà un plan de contingence, qui a permis de commencer à apporter de l’aide dès le premier jour du cyclone. Les équipes du gouvernement, les ONG et les organismes onusiens se sont déployés bien avant l’arrivée du cyclone.

« Des stocks pré-positionnés, notamment des kits d’hygiène, des kits pour l’eau, des équipements, de la nourriture, sont déjà en train d’être déployés sur le terrain », a affirmé dans un entretien accordé à ONU Info, Issa Sanogo, Coordonnateur Résident des Nations Unies à Madagascar.

Le cyclone Batsirai a frappé la côte orientale de Madagascar le 5 février, devenant ainsi la deuxième tempête meurtrière en seulement deux semaines, après le passage du cyclone Ana dans le nord. Le vent et les pluies du cyclone ont également détruit, endommagé ou inondé plus de 18.000 maisons et 4.500 salles de classe. Et environ 70 centres de santé ont été endommagés. Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront disponibles.

Des stocks supplémentaires de vivres en cours d’acheminement

Sur le terrain, les organismes d’aide se mobilisent pour venir en aide aux populations. Avant même l’arrivée de la tempête, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait déjà commencé à fournir des repas chauds aux personnes évacuées dans les abris de Manakara. Les vivres prépositionnés par le PAM à Manakara et Tamatave, avant le cyclone, ont commencé à atteindre les communautés touchées, et des stocks supplémentaires sont en cours d’acheminement vers les zones les plus touchées.

« Le PAM travaille 24 heures sur 24 pour que la nourriture et les produits de première nécessité parviennent à ceux dont la vie a été bouleversée par le cyclone », a déclaré Pasqualina Disirio, Représentante du PAM à Madagascar.

Le PAM a ainsi distribué 10.000 repas chauds dans les abris anticycloniques de Manakara, depuis le 3 février 2022. Environ 12 tonnes de nourriture prépositionnée ont été distribuées aux personnes déplacées à Manakara et à Vohipeno, tandis que plus de 5 tonnes supplémentaires seront distribuées dans les prochains jours. En outre, environ 160 tonnes de nourriture sont en cours de transport vers Mananjary. Des distributions d’argent liquide pour près de 1.400 ménages sont en cours à Farafangana.

Les cultures de riz, du girofle, du café et du poivre endommagées

De leur côté, les partenaires du secteur de la santé ont envoyé des médicaments essentiels, des kits de soins d’urgence et de premiers soins, des moustiquaires et des équipements de prévention de la Covid-19 dans les zones affectées par le cyclone. Ils ont aussi installé des postes médicaux de secours dans des sites temporaires pour personnes déplacées.

Les partenaires du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, dont l’UNICEF lui-même, ont fourni des kits, et ceux qui travaillent dans le secteur des abris, des kits de réhabilitation pour les ménages, les centres de santé et les écoles.

Par ailleurs, l’évaluation des besoins se poursuit dans les districts les plus touchés du sud-est du pays. Sur le terrain, les équipes du PAM ont constaté « de graves dégâts, notamment la destruction de la récolte de riz qui était à quelques semaines de la récolte ». « Les cultures de rente comme le girofle, le café et le poivre ont également été touchées dans une région où la majorité des gens vivent de l’agriculture », a souligné Mme Disirio.

Outre cette aide d’urgence, l’objectif de l’ONU est de s’orienter vers une aide qui permet aux populations affectées de se « relever rapidement - c’est à dire remettre en place les habitations endommagées, les cultures endommagées ». « Il y a également les besoins de réhabiliter les centres de santé, en urgence, de réhabiliter les écoles – les écoles sont toutes décoiffées », a ajouté M. Sanogo, relevant l’importance de la réhabilitation des routes et ponts endommagés et qui nécessitent une intervention d’urgence.