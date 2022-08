Cadre opérationnel stratégique Cluster eau, assainissement et hygiène Madagascar Juin 2022. Version 7.6

Antécédents

Au niveau national, le Secteur EAH (urgence) est sous le lead du MEAH en co-coordination avec Unicef. Le cluster national WASH fonctionne avec l’appuis des sous-clusters régionaux qui facilitent la coordination opérationnelle sur le terrain.

Au début de 2020, due à la situation humanitaire causée par la pandémie Covid-19 et la sècheresse, le cluster a été réactivé informellement pour apporter une répondre effective. En septembre 2021 la crise est passée au niveau L2, et en décembre 2021, trois clusters ont été activés formellement (WASH, Nutrition, et SAMS). Le besoin de renforcer la coordination des sous-clusters régionaux a également été identifié comme prioritaire.

Le cluster WASH dispose des plans de réponse COVID19 et actualise régulièrement son plan de réponse humanitaire dans le cadre des flash appeals et plan de réponse humanitaire sous le lead de UNOCHA et BNGRC Water Sanitation Hygiene | HumanitarianResponse. Il est a noter que chaque région dispose d’un plan de contingence.

Ce présent document cherche à proportionner un cadre opérationnel stratégique pour guider les interventions collectives des différents acteurs EAH impliqués dans la réponse à Madagascar. Le document décrit les objectifs stratégiques convenus collectivement, les indicateurs clés et les activités prioritaires et les standards/normes pour le cluster EAH. Tous les acteurs EAH, grands ou petits sont invités à s’aligner leurs activités aux orientations présentes dans le document et d’y faire référence dans les propositions de projets dirigées aux bailleurs de fonds.

Ce document sera révisé et actualisé régulièrement en fonctions des expériences et bonnes pratiques identifiées sur le terrain afin de servir de base pour des améliorations continues en termes de qualité de la réponse et informer les activités de récupérations futures.