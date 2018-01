Bulletin Flash #3 Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation Madagasikara – Cyclone Tropical « AVA » Groupe Date Heure : 05 Janvier 2018 - 20h

Situation météo

Bulletin cyclonique spécial du 05 Janvier 2018 à 17 heures locales «AVA» est devenu un Cyclone Tropical depuis 3h du matin. Son centre a touché terre dans le Nord du District de Toamasina (Ambalamanasy) vers 13h00. Il est toujours localisé dans le District de Toamasina et s’est encore intensifié. Il est actuellement accompagné par du vent moyen de 150 km/h alterné par des rafales de 205 km/h dans un rayon de 37 km autour de son centre. Les fortes pluies vont augmenter aujourd’hui et s’étendront sur les côtes Est, Nord et le Nord-Ouest du pays. Les Régions Atsinanana, Analanjirofo, Alaotra-Mangoro et Vatovavy Fitovinany sont placés en alerte rouge. Les Districts d’Antalaha, Mandritsara, Andilamena, Tsaratanana, Anjozorobe, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo, Andramasina, Arivonimamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I-II, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimahasoa, Isandra, Vohibato, Lalangina, Fianarantsoa Ville, Ambalavao, Ivohibe, Iakora et la Région Atsimo Atsinanana sont en alerte jaune. Alerte verte pour les Régions Anosy et Androy. La sortie en mer est fortement déconseillée pour l’ensemble de la côte Est. Vigilances marines également pour les côtes Nord Ouest à partir de cette nuit.