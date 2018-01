Bulletin Flash #1 Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation Madagasikara – Tempête tropicale modérée AVA

Bulletin cyclonique spécial du 03 Janvier 2018 à 16 heures locales

«AVA» est localisée à 365 Km au Nord-Est de St Marie. Toujours au stade de Tempête Tropicale Modérée, le vent moyen monte à 75 Km/h alterné par des rafales de 105 Km/h.

D'après la prévision, «AVA» s’intensifiera en Forte Tempête Tropicale avant d’atterrir au Nord de Toamasina dans la matinée du 05 Janvier 2018. Les bandes pluvieuses associées affectent déjà la partie Nord et Est du pays depuis hier.

Les districts d'Antalaha et Mandritsara, les régions Analanjirofo, Atsinanana et Alaotra Mangoro sont désormais en alerte Jaune (Menace dans 48heures) tandis que DIANA, Bealalana, Befandriana Nord, Sambava, Vohemar, Andapa, Tsaratanana, Anjozorobe, Manjakandriana, Andramasina, Ambatolampy, Antsirabe I, Fandriana et Vatovavy Fitovinany sont mis en alerte Verte (Avertissement).

Les usagers en mer entre Antalaha et Toamasina sont priés de ne plus s'aventurer en mer à partir de demain 04 Janvier 2018.