Atelier de « suivi et de redynamisation des groupes de travail– préparation aux urgences – logistique », 2-3 Octobre 2019 | Majunga, Madagascar

Introduction

Dans le cadre de l’amélioration de la préparation aux urgences (cadre de SENDAI priorité 2 et 4, Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) axe stratégique 3),unatelier de suivi et de redynamisation du Groupe Technique de Travail en Logistique (GTTL) s’est tenu à Majunga, Chef-lieu de la Région Boeny le 2 et 3 Octobre 2019, avec la collaboration du PAM et l’appui du Cluster Logistique Global.

Rappelons que l’atelier de création du GTTL et de l’élaboration du Plan d’action dans la Région Boeny s’était déroulé du 21 au 23 Novembre 2018 dans le même lieu et avec les mêmes partenaires su-cités, dont l’objectif principal était l’amélioration des futures interventions d’urgence pour pouvoir répondre aux besoins prioritaires en instaurant un mécanisme de coordination capable de mobiliser, exploiter et valoriser les ressources et capacités existantes au niveau de la Région.

L’atelier de 2019, un an plus tard, a comme objectif principal de redynamiser ce groupe aux fins de l’efficacité des interventions en cas de désastres et assurer que les bons mécanismes soient en place en préparation de la prochaine saison cyclonique 2019-2020.

Pour pouvoir atteindre cet objectif, le renforcement des messages spécifiques suivants ont été identifiés préalablement :

Convaincre les autorités locales et les personnes clefs à faire le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action.

Rappeler/réexpliquer les attentes, rôles et responsabilités de chaque partie prenante pour une meilleure appropriation de sa place au sein du GTTL ;

Éclaircir l les liens indissociables entre le GTTL et le Groupe sectoriel logistique ;

Mettre à jour le plan d’action 2018 de manière pertinente, concrète et réaliste - SMART (responsable et deadline) ;

Faire en sorte que les membres du GTTL s’approprient le plan d’action ;

Identifier les responsables du suivi du Plan d’action mis à jour et validé par tous les membres

Durant les deux jours, ces divers objectifs spécifiques ont été atteints à travers :