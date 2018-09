Atelier Cluster Logistique 1-3 août 2018 | Antananarivo, Madagascar

Introduction

Le Cluster Logistique Global, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondiale (WFP) et le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) a organisé un atelier logistique national du 1er au 3e Août 2018 à Antananarivo, Madagascar.

L’objectif de l’atelier était d’aborder les défis spécifiques aux Madagascar concernant la chaîne d'approvisionnement et de contribuer au renforcement des capacités logistiques nationales dans le cadre de préparation aux urgences à Madagascar. A ce but, l’atelier a réuni pour trois jours les différents acteurs de la communauté humanitaire, du gouvernement malgache, du secteur privé, ainsi que des intervenants du Mozambique, des Comores et de la Réunion, pour l’élaboration d’un plan d'action qui guidera les efforts du groupe sectoriel logistique à Madagascar sous la direction du BNGRC et du WFP. L’atelier s'inscrit dans le prolongement des efforts menés en partenariat avec le BNGRC, WFP et le Cluster Logistique afin de renforcer les capacités logistiques nationales. Lorsque le gouvernement de Madagascar a développé de fortes capacités d'intervention et de coordination par l'intermédiaire du BNGRC et des ministères concernés, une coopération plus solide entre les différents acteurs est nécessaire afin d'assurer une intervention d'urgence plus efficace.