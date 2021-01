Appel Éclair: Madagascar Grand Sud (Janvier - Mai 2021)

Aperçu de la crise

Constats généraux

Dans le Grand Sud de Madagascar, trois sécheresses consécutives, aggravées par le COVID-19, ont causé au moins 1,27 million de personnes dans le besoin d'aide humanitaire de janvier à mai 2021, sur la base d'une analyse des besoins multisectoriels réalisée en novembre 2020par les organisations humanitaires, en appui à la réponse menée par le Gouvernement. L'Indice de Satisfaction des Besoins en Eau (WRSI) était 65% inférieur à la normale tandis que les précipitations cumulées pour la période du 1er octobre 2019 au 1er juin 2020 étaient en moyenne de 19% inférieures à la normale. Ce déficit a atteint jusqu'à 34% dans plusieurs localités¹. Selon une analyse effectuée par le PAM, cette sécheresse est la plus sévère des 10 dernières années.

Cela comprend plus de 1,1 million de personnes - plus d'une personne sur 3 dans la région - qui devraient être confrontées à une insécurité alimentaire grave pendant la période de soudure alimentaire 2021 (janvier à avril), selon la dernière analyse de l'IPC. Durant cette période, deux districts seront en phase d'urgence (IPC Phase 4) - Amboasary et Bekily- et six autres districts seront en phase de crise (IPC Phase 3). Par rapport aux années précédentes, il y a eu une augmentation significative du nombre de personnes dans les phases 3 et 4, en particulier pour la région d'Anosy (où se trouve le district d'Amboasary), et dans une moindre mesure pour la région d'Androy. Dans certaines régions, les familles survivent en mangeant de l'argile mélangée avec des feuilles de tamarin, selon le PAM

Les régions du Grand Sud de Madagascar ont subi des pertes céréalières importantes dues aux facteurs climatiques, couplés aux dommages causés par les chenilles légionnaires à la production de maïs, selon les résultats du rapport du Système mondial d'information et d'alerte précoce (SMIAR)3. Le taux d'infestation moyen est de 53 pour cent et les pertes de rendement sur les cultures de maïs sont estimées à 47 pour cent, selon le Ministère en charge de l'Agriculture (analyse de la situation avant COVID-19)4. La récolte annuelle et l'évaluation de l'insécurité alimentaire menée par le Ministère en charge de l'Agriculture, conjointement avec la FAO et le PAM, est en cours de finalisation suite aux contraintes de la COVID-19.

PRINCIPAUX PROBLEMES HUMANITAIRES

L’insécurité alimentaire sévère et la crise nutritionnelle.

Le très faible accès à l’eau potable pour les ménages ayant des enfants en situation de malnutrition aigüe.

La perte importante des moyens de subsistance, des semences, outils et capitaux pour relancer les activités agricoles.

L’accès très limité des communautés aux centres de santé pour des raisons financières et d’éloignement géographique.

L’adoption de stratégies négatives et extrêmes de survie, affectant en priorité les enfants, les jeunes filles et les femmes.

Le manque d’accès physique à certains endroits localisés à cause de l’insécurité, qui sera généralisé pendant la saison des pluies entre décembre 2020 et avril 2021 à cause de la montée des eaux et des coupures des routes.

Au moins 135.476 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë dans neuf districts du Grand Sud, dont 27.137 souffriront de malnutrition sévère, en cette période de soudure alimentaire, selon la dernière analyse IPC de la malnutrition aiguë. Au moins un district est classé en phase 4 (critique) pour la malnutrition aiguë, quatre districts en phase 3 (sévère) et trois en phase 2 (alerte). Dans le cadre du Système de surveillance nutritionnelle (SSN), un dépistage de masse complet a été effectué dans dix districts au cours du troisième trimestre de 2020. Les résultats ont révélé que sur les 436.338 enfants dépistés âgés de 6 à 59 mois (couverture de dépistage de 98%), 0,8% (3.610) souffraient de malnutrition sévère et 7,1% (30.908) de malnutrition modérée. Vingt-six municipalités ont été classées en urgence et 29 en alerte. Ces résultats ont été confirmés par une enquête SMART nutrition et sécurité alimentaire réalisée dans les huit districts du Grand Sud.