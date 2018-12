Antananarivo, le 21 décembre 2018 mission d’observation électorale de l’Union Africaine déclaration préliminaire de l’Union Africaine sur le 2ème tour de l’élection présidentielle en République de Madagascar du 19 décembre 2018

Dans le cadre des préparatifs de ce second tour, la CENI a pris des mesures pour améliorer les capacités des membres des bureaux de vote, une large sensibilisation des électeurs avec l’appui des organisations de la société civile et une revue de la logistique pour cause de risques de pluie le jour du scrutin et jours suivants. Ces mesures ont été prises suite à une évaluation interne du déroulement du premier tour et prenant en compte les recommandations faites par les missions d’observation. Ces mesures consistaient entre autres, en la simplification de la formation des membres des bureaux de vote qui ont reçu des aide-mémoires sur leurs tâches respectives le jour du scrutin et l’audit du logiciel de traitement des résultats qui a été une source de forte tension lors du premier tour.