Allocution de Madame Marie DIMOND, Représentant Résident adjoint du PNUD à l’occasion de l’atelier d’information et d’échanges avec les professionnels des médias

J’aimerais, tout d’abord, vous présentez les mots d’excuse de Madame Violette Kakyomya, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies, qui souhaitait être parmi nous aujourd’hui pour cette cérémonie. Malheureusement, étant mobilisée sur d’autres urgences, elle m’a chargé de vous transmettre son message.

C’est un honneur et un réel plaisir pour moi d’assister à cet atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias à Mahajanga. Cette session de près de trois jours qui s’inscrit dans le cadre de la mission d’accompagnement du Système des Nations Unies à la tenue d'élections libres et apaisées à Madagascar intervient après les sessions animées respectivement à Ampefy, Toliara, Fianarantsoa, Antsirabe, Toamasina et Antsiranana.

Le projet de cette année est le fruit de la collaboration entre les Nations Unies, le projet de Soutien au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM) et nos partenaires nationaux, la Commission Électorale Nationale Indépendante et l’Ordre des journalistes de Madagascar ; je salue cette approche complémentaire, qui promeut la synergie entre les expertises de nos organisations respectives.

La liberté d’informer et la liberté d’expression, deux piliers de la démocratie, sont très chères aux Nations Unies. En tant qu’hommes et femmes des médias, vous jouez un rôle central pour la promotion d’une bonne gouvernance à l’échelle du pays. Vous devez en être fiers. Cette influence, néanmoins, implique aussi de grandes responsabilités. Il vous faut constamment chercher à exprimer, avec mesure et impartialité, ce qui peut contribuer au bien et au développement de nos communautés.

Mesdames et messieurs les journalistes,

Il est ainsi essentiel, à près d’un mois du début de la campagne électorale et à soixante-cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, que vous soyez en mesure d’informer convenablement les citoyens sur les principes fondamentaux de la démocratie, les nombreux enjeux du processus électoral, les procédures de vote, ainsi que leurs droits et devoirs en matière électorale.

Je vous invite donc à mettre à profit ce temps particulier, ces trois jours en présence de la CENI, pour lever toute incertitude ou équivoque en la matière, et à les interroger sans retenue. Il en va de la bonne information du public. Un public qui, ne l’oubliez pas, compte également sur vous pour relayer ses aspirations et inquiétudes lors de ces élections. Donnez-leur la parole, soyez leur porte-voix.

Vous n’avez pas seulement le devoir d’informer et d’exposer des faits susceptibles d’aider le public à accéder à la vérité ; vous devez aussi être des agents de paix ; vous devez aider à prévenir les conflits et à responsabiliser les différents acteurs de ce processus, à les contraindre à la transparence et à la mesure. C’est ainsi que vous aidez, au quotidien, à construire et à renforcer la démocratie dans votre pays.

Mesdames et messieurs,

Je vous partage donc mon espoir que l’intervention de cette année, portée par le projet SACEM (Soutien au Cycle électoral de Madagascar), le PNUD, la CENI, l’UNESCO, le CINU et l’OJM, vous permettra de contribuer à la promotion d’un processus électoral apaisé. Ce que vous raconterez et qui sera publié par vos soins va façonner la perception et l’analyse qu'auront les citoyens malgaches de ces élections. La portée symbolique de votre parole est grande. Pour des milliers de personnes, vous incarnez parfois la seule source d’information. Vous devez donc dès aujourd’hui observer les règles déontologiques qui s'appliquent à votre profession.

C'est bien un engagement civique que vous avez pris en participant à ces ateliers : celui de donner le meilleur de vous-même sur les plans professionnel et éthique, comme le refléteront, je l’espère, vos échanges autour d’une charte d’engagement pour les professionnels des médias à Madagascar.

Avant de terminer mon propos, Je voudrais saluer le travail remarquable des facilitateurs et de tous ceux qui apportent le soutien logistique et administratif à l’organisation des ateliers de renforcement des capacités des professionnels des médias, qui ont été lancés le 30 juillet à Ampefy. Les échos qui nous sont remontés, session après session, ont donné la preuve de l’importance des échanges engagés avec les professionnels des médias sur les phases critiques du cycle électoral. Aussi, comme vous avez pris l’habitude de le faire, vous allez faire bénéficier aux participants du présent atelier les leçons apprises à l’occasion des ateliers animés précédemment.

Sur ce, je souhaite plein succès dans vos travaux et vous assure de notre disponibilité à vous accompagner avant, pendant et après les élections.

Je vous remercie.