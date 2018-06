14 stations radios des régions du Sud soutenues pour promouvoir la culture de paix et de redevabilité

Médias et paix

Un programme de formation conjointement organisé par le PNUD et l’UNESCO avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la paix et de la Coalition des radios pour la paix.

Les sessions de renforcement de capacité des acteurs médiatiques du Sud en matière de la réalisation d’émissions radiophoniques sur la consolidation de la paix et la culture de redevabilité dans le Sud se sont terminés ce jour à Toliara. Quatorze (14) stations radios de proximité identifiées dans les onze (11) districts abritant des zones les plus touchées par l’insécurité, et également des zones d’intervention du PNUD, dans la partie sud de l’île y ont participé.

Durant ces quatre jours de formation, les participants ont pu se pencher sur les techniques journalistiques, et aborder en profondeur l’insertion des sujet liés à la consolidation de la paix et à la redevabilité dans la production de reportages et d’émissions produits. Par ailleurs, les questions liées à la gestion administrative, technique mais aussi au marketing de la radio, de la régie et des studios ont été abordés. L’approche adoptée conciliait renforcement de capacités, partage d’expériences et traitements de cas pratiques.

« Cette initiative est louable car elle mise sur la considération du rôle clé des médias dans la consolidation de la paix, la promotion de la redevabilité et la communication de masse en général. Toliara est fière d’accueillir la rencontre regroupant des journalistes de divers districts qui veulent se professionnaliser davantage et mieux être au service de l’information et de la sensibilisation du public » déclarait Tsikivy, Directeur Régional de la Communication au lancement de la formation lundi.

Pour couronner les sessions, les participants ont pris l’antenne de la Radio Université de Toliara, pour émettre du site de la formation un programme radiophonique mettant directement en pratique leurs acquis des sessions de renforcement de capacité. Par ailleurs, chaque radio représentée a travaillé sur un plan d’action détaillée pour la production d’émissions sur la paix et la redevabilité tout en considérant le contexte politique et social aux niveaux national et local. Les radios ont également bénéficié d’un appui en équipement pour faciliter la réalisation des émissions.

Il est attendu que la réalisation et la production de ces émissions radiophoniques servent d’outils permettant d’une part, de rétablir la confiance de la population envers les élus et les autorités locales et d’autre part, de renforcer les capacités locales pour mieux véhiculer des messages transformateurs dans le domaine de paix, la redevabilité et la cohésion sociale au bénéfice de toute la population.