La France apporte son soutien financier au PAM pour la mise en place de solutions innovantes en faveur de la sécurité alimentaire et de la réforme agricole dans le sud Libyen

TRIPOLI/TUNIS – Dans un contexte de détérioration de la situation humanitaire aggravé par la perspective d’une épidémie de COVID-19 et une inquiétude croissante quant à l’insécurité alimentaire, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) en Libye a reçu une généreuse contribution de 350 000 euros du Gouvernement Français. Elle permettra de soutenir le programme de réforme agricole et la création d’emplois dans le Sud de la Libye via le développement de systèmes agricoles durables. « L’appui du PAM aux systèmes d’alimentation dans le Sud et l’utilisation de solutions innovantes permettent de donner aux populations les moyens de développer leurs compétences et les infrastructures qui leur sont nécessaires pour produire des denrées alimentaires de qualité. Ce projet renforcera la sécurité alimentaire de la région tout en préservant ses ressources naturelles » a déclaré Samer AbdelJaber, Représentant et Directeur Pays du PAM en Libye.

Le projet utilisera les technologies de communication pour faciliter le partage de l’information et renforcer les connaissances et compétences des agriculteurs. Il permettra également la poursuite des programmes d’assistance alimentaire conditionnelle à la formation (Food for training), lesquels ont pour objet de favoriser l’acquisition par les jeunes femmes et hommes libyens des aptitudes nécessaires pour accéder au marché du travail. De plus, des initiatives pilotes de cultures hydroponiques seront engagées au bénéfice d’une meilleure adaptation climatique et de la préservation des ressources en eau. Enfin, un projet d’assistance alimentaire conditionnelle à la création de biens communautaires (Food for Assets) sera lancé (marché accessible aux petits exploitants et agricultrices) .

« Au moment où le monde fait face à l’épidémie de COVID-19, il est particulièrement important de prêter attention au développement, à la résilience et à l’emploi des populations. L’impact mondial de cette épidémie révèle toute l’importance, pour la stabilité économique locale, d’un système et d’une production agricole nationale résiliente aux chocs » a déclaré Samer AbdelJaber, Directeur Pays du PAM. « Bien que nous mettions actuellement tout en œuvre pour limiter l’impact de cette épidémie, penser au jour d’après et ’accompagner les communautés vulnérables à aller de l’avant est fondamental. La contribution de la France nous permettra de lancer ces initiatives dans le Sud, main dans la main avec les communautés qui y vivent. » La Libye souffre d’une instabilité chronique qui affecte depuis neuf ans sa sécurité, sa situation économique et humanitaire. La sécurité alimentaire demeure un défi en raison des déplacements prolongés de populations, des perturbations sur les marchés et de la diminution de la production agricole.

Le PAM fournit sur l’ensemble du pays une aide alimentaire d’urgence, soutient le programme de cantines scolaires et renforce les capacités de résilience des communautés en mettant l’accent sur les femmes et les jeunes. Le PAM gère également des opérations qui soutiennent les efforts de l’ensemble des acteurs humanitaires en Libye telles que les Services Aériens Humanitaires des Nations Unies (UNHAS), des services communs de logistique et de télécommunication d’urgence, tout en assumant la responsabilité partagée du

Secteur de le Sécurité Alimentaire. Tous les projets du PAM ont été ajustés afin de pouvoir se poursuivre tout en réduisant au maximum la diffusion du COVID-19.

# # #

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence, construit la prospérité et favorise un avenir durable pour les personnes qui se relèvent de conflits, de catastrophes et de l'impact du changement climatique.

