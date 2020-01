Communiqué du Président de la Commission sur la Libye

Addis Abeba, le 3 Janvier 2020: Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E Moussa Faki Mahamat, est profondément préoccupé par la détérioration de la situation en Libye et la prolongation des souffrances qu'endure le peuple libyen.

Les menaces diverses d'ingérences politiques et militaires dans les affaires intérieures du pays, accroissent les risques d'une confrontation dont les mobiles n' ont rien à voir avec les intérêts fondamentaux du peuple libyen et ses aspirations à la liberté, la paix, la démocratie et le développement.

Le Président de la Commission réitère l'attachement inébranlable de l'Union africaine à une solution politique inclusive où tous les acteurs, politiques et sociaux, jouent le principal rôle.

Il appelle la communauté internationale à joindre ses efforts à ceux de l'Afrique pour la promotion rapide d'une sortie pacifique de cette crise aux conséquences dangereuses à tous égards pour le pays, la région et l' ensemble du continent.