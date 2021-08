Un an après l'explosion de Beyrouth, le PAM aide plus de personnes que jamais au Liban

BEYROUTH – Un an après les explosions meurtrières qui ont secoué Beyrouth et après des mois de crise économique qui ont plongé des millions de personnes à travers le Liban dans la pauvreté, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies soutient désormais une personne sur six dans le pays, soit plus qu'à aucun autre moment de son histoire.

Avec la moitié des Libanais et la quasi-totalité de la population de réfugiés syriens classés comme vivant dans une grande pauvreté, le PAM continue d'intensifier son aide pour atteindre 1,4 million de personnes dans le pays avec une aide alimentaire et en espèces.

"L'explosion du port de Beyrouth n'est pas qu'un simple souvenir d'un événement qui s'est passé il y a un an. C'est une réalité qui hante encore le peuple libanais dans tous les aspects de sa vie", a déclaré Abdallah Alwardat, représentant et directeur pays du PAM au Liban. "Au cours de l'année dernière, j'ai rencontré des familles qui, avant l'explosion, vivaient confortablement et qui maintenant s'inquiètent pour les commodités de base telles que la nourriture, le loyer et les médicaments".

Les crises économiques et politiques au Liban ont vu des familles perdre leur maison et leur emploi, de sorte que beaucoup sont désormais incapables d'acheter suffisamment de nourriture pour elles-mêmes. L'année qui a suivi les explosions dans le port de Beyrouth, la monnaie libanaise a plongé au quinzième de sa valeur antérieure et l'inflation a mis la nourriture hors de portée pour une grande partie de la population.

Le prix du panier alimentaire du PAM - composé de plusieurs aliments de base dont de l'huile et des lentilles - a quintuplé depuis le début de la crise en octobre 2019. Plus de 90 pour cent des réfugiés syriens et près de la moitié des Libanais sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire.

Immédiatement après l'explosion de Beyrouth l'année dernière, le PAM a distribué des paniers alimentaires à 11 000 personnes et soutenu des cuisines communes par l'intermédiaire de partenaires locaux et d'ONG. Le PAM a également importé 12 500 tonnes de farine de blé au Liban pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. Dans les semaines qui ont suivi, 90 000 personnes ont reçu une aide en espèces.

Le PAM a également apporté son soutien à plus de 200 entreprises ébranlées par l'impact dévastateur de l'explosion de Beyrouth, dont 53 entreprises appartenant à des femmes. Les entreprises ont reçu les ressources nécessaires pour couvrir les salaires des travailleurs, réparer les dégâts, acheter de nouveaux équipements et se réapprovisionner en produits et matières premières.

Créé après l'explosion du port de Beyrouth, le Fonds de subvention pour le système alimentaire du PAM au Liban (FSGF) est un nouvel outil innovant pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du système alimentaire libanais touchées par les crises. Ces entreprises jouent un rôle clé dans le soutien à la sécurité alimentaire au Liban. Il s'agit des épiceries, des boucheries, des boulangeries, des magasins de fruits et légumes, des cafés, des services de restauration à domicile et des restaurants.

Photos disponibles ici.

#

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

Suivez-nous sur Twitter @wfp_media et @WFPLebanon

Contact

Pour plus d'informations, veuillez contacter (email: prénom.nom@wfp.org):

Rasha AbouDargham, WFP/Lebanon, Mob. +961 76 320 761

Abeer Etefa WFP/ Cairo, Mob. +20 106 6663 4352

Martin Penner, WFP/ Rome, Mob. +39 345 6142074

Tomson Phiri, WFP/ Geneva, Mob. +41 79 842 8057

Jane Howard, WFP/ London, Tel. +44 (0)20 3857 7413, Mob. +44 (0)796 8008 474

Martin Rentsch, WFP/Berlin, Tel +49 (0)30 206 1 4929, Mob +49 160 99 26 17 30

Shaza Moghraby, WFP/New York, Mob. + 1 929 289 9867

Steve Taravella, WFP/ Washington, Mob. +1 202 770 5993

Marie Dasylva, WFP/Dakar, Mob. +221 776 381 300