Retour sur les deux ans de la crise liée à l’explosion de Beyrouth

Le 4 août 2020, une double explosion dans le port de Beyrouth tue 200 personnes, blesse 6 000 personnes et détruit une partie importante de la capitale. Plus de 80 000 familles ont subi des pertes et des dommages importants à leurs maisons, 300 000 personnes ont été déplacés et des infrastructures clés dans le port et dans la proche périphérie d'un rayon de 20 km ont été touchées.

Deux ans jour pour jour après ce drame, le Liban connaît désormais 4 crises qui se chevauchent : les conséquences de l'explosion, la crise du Covid-19, la crise des réfugiés syriens et une crise économique sans précédent. La Croix-Rouge libanaise est impactée par chacune d’elles.

Nous revenons dans cet article sur les actions menées par la Croix-Rouge libanaise depuis deux ans, suite à l’explosion et pour laquelle la Croix-Rouge française a apporté un soutien financier rendu possible par votre générosité mais également fait l’envoi de 30,1 tonnes de matériel médical, logistique, des générateurs électriques et des équipements de protection individuelle.

COMMENT VOS CONTRIBUTIONS SONT UTILISÉES ?

Les français ont été nombreux à s’engager aux côtés de la Croix-Rouge française en faisant des dons au profit de la Croix-Rouge Libanaise.

Tous les services répertoriés fournis par la Croix-Rouge Libanaise sont gratuits, grâce à son réseau de plus de 8000 bénévoles et membres, soutenus par plus de 400 membres du personnel.

Ils sont financés par des dons reçus de gouvernements, d'institutions, d'organisations, d'entreprises et surtout d'individus au Liban et dans le monde entier.

Les dons financiers qu’ils ont reçu pour cette crise sont utilisés comme suit :

80% des dons vers une aide directe aux plus touchés, principalement via un soutien financier direct, jusqu’à 10 000 -familles

20% des dons servent à soutenir les activités et services énumérés ici : par exemple, les services d'ambulance, la transfusion sanguine, les colis alimentaires, les soins de santé primaires, etc.

OUTRE LE SOUTIEN DIRECT EN ESPÈCES, QUE FAIT LA CROIX-ROUGE LIBANAISE ?

La Croix-Rouge libanaise :

Fournit une assistance de base à plus de 10 000 familles en fonction de leurs besoins pendant au moins 3 mois. Cela comprend des colis alimentaires, des kits d'hygiène, des kits de soutien psychosocial et des abris

Fournit des soins de santé primaires et des médicaments grâce à 3 unités médicales mobiles et 4 centres de santé primaires fixes dans et autour de la zone de l'explosion Soutien avec des services psychosociaux et références

Fournit des services d'ambulance si nécessaire dans la zone de l'explosion mais aussi dans tout le Liban, ainsi que pour aider à répondre à la crise COVID19 en cours

Recueille des unités de sang et les distribue aux hôpitaux

Reconstitue ses stocks de contingence, répare ses infrastructures endommagées, afin de retrouver sa capacité à répondre rapidement à toute nouvelle crise

La Croix-Rouge Libanaise continue d'évaluer les besoins, de surveiller son intervention et d'ajuster sa réponse en conséquence afin de faire le plus de bien pour le plus grand nombre de personnes, et en toute transparence envers le public.