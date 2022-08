Rapport sur la visite effectuée au Liban du 28 au 30 juin 2022 par les membres du Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la paix et de la sécurité (S/2022/593)

Note de synthèse établie par les Coprésidents

I. Contexte/programme

1. Du 28 au 30 juin 2022, les membres du Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la paix et de la sécurité ont visité le Liban. C’était la première visite du Groupe sur le terrain depuis sa création en 2016. Les objectifs de la visite, énoncés dans le mandat (voir pièce jointe) étaient de mettre en avant et de mieux comprendre la situation des femmes et des filles au Liban, d’examiner l’application du programme pour les femmes et la paix et la sécurité et l’intégration de la question des genres par le Bureau de la Coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et d’aider les membres du Conseil à mieux saisir les incidences concrètes, sur le terrain, du choix des termes se rapportant aux femmes et à la paix et à la sécurité dans les mandats et d’examiner toute lacune à cet égard.

2. Le programme a été facilité et appuyé par le Bureau de la Coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Il comprenait des réunions avec des membres de l’équipe de direction et du Groupe des questions de genre de la FINUL et de l’équipe de direction du Bureau de la Coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, des représentants d’ONU-Femmes, de la Section de l’Armée libanaise chargée des questions de genre, du Ministère libanais des affaires étrangères, des autorités municipales de Tyr, d’organisations de la société civile, des artisanes de la paix et des élues du Parlement. Le groupe a visité Beyrouth, un centre d’accueil du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le nord du pays et le quartier général de la FINUL dans le sud. Les membres ont également visité un camp de réfugiés de Palestine de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le Département de la sûreté et de la sécurité a tenu des réunions d’information sur la sécurité et le devoir de vigilance.

II. Principaux points soulevés pendant les réunions

Institutions étatiques libanaises

3. Les femmes constituent 5 % des effectifs de l’Armée libanaise, qui déploie ces quatre dernières années des efforts concertés pour accroître leur participation dans la force, les femmes représentant 50 % des élèves-officiers recrutés en 2018. L’attachement personnel de dirigeants de haut rang de l’Armée libanaise a été un facteur à cet égard. Cette promotion de cadettes devrait obtenir son diplôme en 2022 : elles seront les premières femmes à servir dans des unités de combat et à avoir des rôles d’appui au combat, notamment dans l’infanterie et dans l’artillerie. Cette augmentation de la participation des femmes permettrait d’introduire des changements stratégiques dans les forces de sécurité pendant les décennies à venir, au fur et à mesure qu’elles acquerront de l’expérience sur les lignes de front dans des postes de direction et de décision. L’Armée libanaise a indiqué que la participation des femmes dans les forces armées était relativement bien acceptée dans la culture libanaise mais qu’elles avaient été traditionnellement reléguées à des domaines médicaux ou administratifs. Bon nombre de femmes recrutées sont originaires de localités frontalières où il existe un fort sentiment de vouloir aider sa communauté. L’Armée libanaise et la FINUL estiment que la présence de femmes parmi le personnel de défense peut concourir à désamorcer une situation tendue et à encourager une atmosphère de dialogue.

4. À la suite du lancement en 2019 du plan d’action national relatif à l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, l’Armée libanaise a créé une Section de l’Armée libanaise chargée des questions de genre ayant pour objectif principal de veiller à intégrer cette question dans toutes les opérations des forces armées. La Section, qui n’en est qu’à ses débuts, sera chargée de former les effectifs aux questions de genre et comprendra la création d’un mécanisme visant à prévenir et à signaler les violences fondées sur le genre. Il a également élaboré des plans en vue de la construction d’un nouveau bureau, doté d’une crèche pouvant accueillir 50 enfants. Un mémorandum d’accord entre l’Armée libanaise et la FINUL sur les questions de genre est en cours d’examen.

5. La crise économique a eu des retombées majeures sur la capacité opérationnelle des institutions étatiques, dont l’Armée libanaise et le Ministère des affaires étrangères. Les traitements des agents de l’État ont été dévalués au point que le seul coût du déplacement rend le travail non viable. Bon nombre de familles sont tributaires des envois de fonds. L’insécurité alimentaire, les pénuries de carburant et les interruptions régulières d’alimentation en courant sont également des problèmes majeurs dans le pays. L’explosion au port de Beyrouth a considérablement accéléré la crise économique, tandis que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et l’effet de la guerre en Ukraine ont eu un effet multiplicateur. Cela a entravé les progrès dans l’exécution du plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité, notamment tout développement futur de la section chargée des questions de genre de l’Armée libanaise.