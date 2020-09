Point sur les actions de la Croix-Rouge au Liban

Le Président de la République Emmanuel MACRON, se rendra demain à Beyrouth pour une visite de deux jours. Notre directeur général Jean-Christophe COMBE participera à ce déplacement, notamment pour valoriser nos actions et surtout celles des volontaires de la Croix-Rouge libanaise, qu’ils rencontreront pour faire le point sur la situation humanitaire. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer un certain nombre de sujets importants pour notre association, comme la localisation de l’aide ou la sécurité de nos acteurs sur le terrain.

Immédiatement après la catastrophe, dont le bilan officiel s’élève à 190 morts et 6 500 blessés, la Croix-Rouge libanaise a élaboré un plan d'intervention initial de 3 mois qui est actuellement mis à jour et étendu à une période de 12 mois, compte tenu de l'impact à long terme de l'explosion. La Croix-Rouge française s’inscrit pleinement dans cette stratégie pour soutenir le peuple libanais à travers la Croix-Rouge libanaise, dans ce pays déjà durement touché par les conséquences d’une situation économique, sociale et politique instable et très dégradée.

UN PLAN DE RÉPONSE QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE

La Croix-Rouge libanaise a élaboré un plan d'intervention initial de 3 mois qui est actuellement mis à jour et étendu à une période de 12 mois, compte tenu de l'impact à long terme de l'explosion. La stratégie d’intervention de la Croix-Rouge française vise à soutenir le plan d’intervention de son homologue libanais face à l’explosion de Beyrouth et comprend deux composantes principales dans les secteurs de la santé et de la gestion des catastrophes.

Sur la base des besoins évalués, la Croix-Rouge libanaise vise à fournir une assistance de base (nourriture, kits d'hygiène, kits d'abris…) à des milliers de familles, une aide directe en espèces aux plus démunis et touchés par l'explosion, à renforcer les services de soins de santé primaires (médicaments, consultations etc.), à remettre en état et renforcer des services médicaux d'urgence …

UNE RÉPONSE CONCRÈTE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et compte tenu des liens d’amitiés qui nous unissent au Liban où nos équipes sont présentes en permanence, nous avons immédiatement renforcé notre présence sur place auprès de la Croix-Rouge libanaise et lancé un appel à dons pour financer notamment l’envoi de matériel.

Dès les 8 et 11 août 2020, nous avons bénéficié du pont aérien et maritime mis en place par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour envoyer du matériel (équipements de protection individuel Covid-19 et générateurs).

Un second fret de matériel est parti par voie maritime le 25 août dernier pour soutenir d’une part les centres de santé avec des médicaments, lits d'hôpitaux, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique et d’autre part les activités de gestion des catastrophes et soutien logistique avec des générateurs, du matériel électrique et d’éclairage, des kits pour les familles (lits, sacs de couchage etc.) et du matériel de manutention pour la gestion des stocks.

ÊTRE PRÉSENT AUPRÈS DE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE

Notre directeur général, Jean-Christophe COMBE, a été invité à participer au déplacement du Président de la République. Une rencontre avec la Croix-Rouge libanaise aura lieu mardi pour présenter l'aide logistique, matérielle et sanitaire de la Croix-Rouge française au Liban.

Conformément à nos principes fondateurs, notamment d’indépendance et de neutralité, nous ne participerons pas aux rencontres et initiatives politiques liées à ce déplacement.

Ce déplacement sera enfin l’occasion d’affirmer la pleine solidarité de la Croix-Rouge française avec le peuple libanais durement éprouvé et de soutenir l’action remarquable de la Croix-Rouge libanaise. Notre directeur général aura de son côté l’occasion de soutenir nos équipes sur place et d’approfondir nos relations avec la Croix-Rouge libanaise et les délégations locales du Comité International de la Croix-Rouge et de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge.