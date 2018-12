Monaco dote le Ministère de la Santé publique libanais de matériels informatiques

Lundi 10 décembre a été organisée, au Ministère de la Santé publique du Liban, la remise officielle de matériels informatiques destinés au Département en charge des Centres de Santé primaire ainsi qu’à ses 185 centres de soins implantés dans tout le pays. Cette action a pour but de contribuer à l'amélioration de la couverture sanitaire universelle.

Le Consul de Monaco au Liban, M. Bechara El Khoury, représentait la Principauté lors de cet évènement. Il a exprimé la satisfaction du Gouvernement Princier de pouvoir soutenir le Ministère de la Santé publique libanais au travers de ce projet, et a souligné que la Santé publique est le premier secteur d’intervention de la Coopération monégasque au Liban, avec une attention particulière donnée à la santé maternelle et infantile en zones vulnérables.

Présent lors de cette remise, le Dr Raghed Assi, directeur du programme de développement social et local du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD Liban), a déclaré: "Cette contribution est appréciée à la fois par le PNUD et par les bénéficiaires. Les centres de soins de santé élémentaires sont en première ligne pour faire face aux conséquences de la crise syrienne sur le Liban. Nous remercions la Principauté de Monaco pour tout son soutien et nous espérons pouvoir collaborer à nouveau en 2019".

Cette action vient clore un projet initié en 2014 par PNUD Liban avec le soutien de la Direction de la Coopération Internationale, intitulé " Mise en place de plans et services intégrés pour le bien-être et la santé ".