Liban – Soutien conjoint franco-saoudien à la population du Liban (26 avril 2022)

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, l’Agence française de développement et le King Salman Humanitarian Aid and Relief Center signeront aujourd’hui à Beyrouth un accord destiné à soutenir les populations vulnérables du Liban. Cet accord acte l’octroi d’un soutien financier de près de trente millions d’euros à une série de projets humanitaires et de développement.

Conformément aux orientations prises par le Président de la République et le Prince héritier saoudien le 4 décembre dernier à Djeddah, cet accord constitue une étape importante dans la mise en œuvre de l’engagement pris à Paris le 28 février par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et son homologue saoudien pour que la France et l’Arabie saoudite apportent un soutien financer d’urgence à des projets à destination des populations vulnérables du Liban.

Ces projets répondent aux besoins les plus urgents des populations vulnérables du Liban dans les secteurs prioritaires de la santé et de la sécurité alimentaire. Ils visent en particulier à soutenir l’hôpital de Tripoli, à renforcer l’accès aux soins de santé primaire, et à apporter une aide d’urgence y compris alimentaire aux personnes les plus démunies.

La France se tient aux côtés des Libanaises et des Libanais. Elle continue de réaffirmer ses exigences et ses attentes - qui sont également celles de la population libanaise et de la communauté internationale - vis-à-vis des autorités libanaises : la mise en œuvre urgente des réformes indispensables pour sortir le Liban de la crise, la conclusion d’un accord plein et entier avec le FMI, et l’organisation d’élections législatives impartiales et transparentes à la date prévue du 15 mai 2022.