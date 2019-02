Liban : le Secrétaire général salue la formation du nouveau Gouvernement

SG/SM/19450

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général salue l’annonce de la formation d’un nouveau Gouvernement au Liban. Il félicite le Premier Ministre, M. Saad Hariri, et le leadership politique libanais.

Le Secrétaire général attend avec impatience de travailler étroitement avec le nouveau Gouvernement pour continuer à traiter des problèmes politiques, sécuritaires, humanitaires et économiques urgents, y compris le suivi des conférences internationales en appui au Liban organisées l’an dernier.

Le Secrétaire général réitère l’engagement des Nations Unies à appuyer les efforts du Liban pour renforcer sa souveraineté, sa stabilité et son indépendance politique, conformément à l’Accord de Taëf et à la Déclaration de Baabda, et pour mettre effectivement en œuvre les résolutions 1701 (2006) et 1559 (2004) du Conseil de sécurité et les autres résolutions pertinentes qui demeurent essentielles à la stabilité du Liban et de la région.

