Liban: le Secrétaire général salue l’annonce de la formation d’un nouveau Gouvernement

SG/SM/19944

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général salue l’annonce, aujourd’hui, de la formation d’un nouveau Gouvernement du Liban. Il se réjouit de travailler avec le Premier Ministre Hassan Diab et le nouveau Conseil des ministres, notamment pour appuyer le programme de réforme du Liban et répondre aux besoins pressants de son peuple.

Le Secrétaire général réitère l’engagement des Nations Unies à appuyer le renforcement par le Liban de sa souveraineté, de sa stabilité et de son indépendance politique conformément à l’Accord de Taëf et à la Déclaration de Baabda, et de la mise en œuvre effective des résolutions 1701 (2006) et 1559 (2004) du Conseil de sécurité et d’autres résolutions pertinentes qui demeurent essentielles à la stabilité du Liban et de la région.

