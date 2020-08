Les Canadiennes et les Canadiens se mobilisent pour venir en aide au peuple libanais

Montréal, 27 août 2020 – Depuis l'explosion du 4 août qui a dévasté la ville portuaire de Beyrouth, les Canadiennes et Canadiens ont uni leurs efforts pour collecter des fonds afin de fournir une aide d'urgence aux personnes affectées.

La Coalition humanitaire, une alliance de 12 organisations canadiennes d’aide de premier plan, a lancé un appel d’urgence avec le soutien du gouvernement canadien, qui s'est engagé à égaler les dons jusqu'à un total de 8 millions de dollars.

Cet objectif a été dépassé le 24 août. À ce jour, en incluant les dons des particuliers, des entreprises et des fondations, la Coalition humanitaire a recueilli 9.9 millions de dollars canadiens, ce qui, grâce à la contribution du gouvernement fédéral, amène le montant des fonds disponibles pour l’aide humanitaire à 17.9 millions de dollars canadiens.

Immédiatement après l’explosion, les organisations membres de la Coalition humanitaire se sont mis au travail avec leurs partenaires locaux à Beyrouth, afin de fournir notamment de la nourriture, des abris et des soins médicaux aux personnes dans le besoin. Les dons de la population canadienne permettront de poursuivre et d'étendre les efforts de secours dans un pays déjà mis à rude épreuve par l'instabilité économique, une crise des personnes réfugiées et la pandémie de COVID-19.

Citations des membres de la Coalition humanitaire :

« En tant que coalition, nous croyons fermement au pouvoir du travail en commun. La collaboration entre les organismes d'aide, l'engagement du gouvernement du Canada, le soutien des entreprises et des médias partenaires ainsi que la générosité de la communauté libanaise et du public canadien continueront à reconstruire des vies et à restaurer les communautés à la suite de cette tragédie. Nous sommes très reconnaissants de la contribution de chacun. » – Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire «

L'explosion de Beyrouth a causé des dommages incommensurables à la ville, imposant un impact économique à long terme sur une population déjà affectée par les blessures et le fardeau de l'instabilité politique. Humanité & Inclusion remercie les Canadiennes et Canadiens pour leur engagement et se tient, plus que jamais, aux côtés des populations les plus vulnérables, y compris des personnes handicapées. » - Jérôme Bobin, directeur général d’Humanité & Inclusion Canada

« Nous remercions chaleureusement les Canadiennes et les Canadiens qui ont fait preuve d’une générosité exceptionnelle envers la population libanaise. Les explosions ont eu de lourdes conséquences et les besoins en matière de santé physique et mentale sont criants. En partenariat avec des acteurs de la société civile libanaise, nos équipes soutiennent les services de santé déjà en place en donnant accès à des médicaments et à des équipements médicaux. Les dons recueillis permettent aussi d’offrir un soutien psychologique aux personnes affectées par la catastrophe et d’orienter celles qui en ont besoin vers les services hospitaliers appropriés. Grâce à cet élan de solidarité appuyé par le gouvernement du Canada, les membres de la Coalition humanitaire peuvent répondre aux besoins immédiats des communautés de Beyrouth. » - Nadja Pollaert, directrice générale de Médecins du Monde Canada

« En réponse à la situation critique qu’affrontent les Libanaises et les Libanais, les Québécoises et les Québécois ont fait preuve d’une immense générosité. Nous les remercions profondément. Cette solidarité, amplifiée par le soutien précieux du gouvernement canadien, réaffirme le lien fort qui unit le Québec et le Liban » a déclaré Manuel Harauchamps, directeur philanthropique d’Oxfam-Québec. « Les sommes recueillies sont essentielles pour répondre aux besoins urgents de la population de Beyrouth, ce que les organisations locales ont commencé à faire avec l’appui des membres de la Coalition humanitaire, a ajouté Céline Füri, coordonnatrice humanitaire d’Oxfam-Québec. Les partenaires d’Oxfam s’emploient notamment à fournir des solutions d’hébergement et de la nourriture aux personnes victimes de violences basées sur le genre, aux personnes âgées et aux personnes réfugiées. »

Notes

Les organisations suivantes sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la faim, Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l’enfance, Vision mondiale.

Bien que le Fonds de contrepartie mis en place avec le gouvernement canadien ait atteint son terme, la Coalition humanitaire continuera à accepter des dons pour la crise du Liban et à les faire parvenir aux organisations actives sur place jusqu'au 4 septembre 2020.

La Coalition humanitaire (CH) réunit des organismes d’aide de premier plan afin d’offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d’apporter leur soutien lors de catastrophes humanitaires internationales.

Pour plus d'information ou pour une demande d’entrevue avec un porte-parole des organisations impliquées, au Canada ou au Liban :

Marg Buchanan

Coalition humanitaire

marg.buchanan@humanitariancoalition.ca

613.239.2154 x6 | cell. 613.239.2159

Gabriel Perriau

Humanité & Inclusion

g.perriau@hi.org

Mélissa Cabana

Médecins du Monde Canada

melissa.cabana@medecinsdumonde.ca

Cell. 514.799.8985

Camille Garnier

Oxfam-Québec

camille.garnier@oxfam.org

Cell. 514.513.0506