Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, lance un appel à l’aide pour le Liban en crise

BEYROUTH, Liban - Au terme d’une visite de deux jours au Liban, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a exhorté la communauté internationale à intensifier son soutien au peuple libanais et aux réfugiés qu’il accueille.

« Je visite le Liban à un moment très difficile », a-t-il déclaré. « Le peuple libanais et les réfugiés souffrent car la crise politique, économique et financière frappe tout le monde. »

Le chef du HCR a rencontré le président de la République, le premier ministre, le président du Parlement ainsi que certains ministres et officiels pour discuter des meilleures solutions pour soutenir le peuple libanais et les réfugiés syriens dans le pays.

« Je lance un appel urgent à la communauté internationale pour qu’elle fasse davantage pour les réfugiés et les communautés d’accueil libanaises. Le soutien apporté face à cette situation dramatique n’est pas suffisant. »

Le Liban continue d’accueillir le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde. Neuf réfugiés syriens sur dix dans le pays se retrouvent dans une situation d’extrême pauvreté et près de la moitié des libanais vivent sous le seuil de pauvreté.

Filippo Grandi a également rendu visite à des réfugiés syriens dans la plaine de la Bekaa. Ces derniers ont évoqué les terribles difficultés qu’ils rencontrent pour subvenir aux besoins élémentaires de leurs familles.

« Les familles sont désespérées. Des réfugiés m’ont confié que des garçons à peine âgés de 12 ans ne vont pas à l’école parce qu’ils doivent travailler pour faire vivre leurs familles. »

*« Des mères m’ont révélé que lorsque leurs enfants étaient malades, elles devaient choisir lequel recevrait des médicaments et lequel n’en recevrait pas. C’est un choix auquel aucun parent ne devrait être confronté. Et pourtant, de nombreuses familles réfugiées et libanaises se trouvent aujourd’hui dans la même situation », *a ajouté Filippo Grandi.

Compte tenu de la dégradation de la situation économique et de l’impact du Covid-19, le HCR a intensifié son soutien aux réfugiés et aux communautés d’accueil, en fournissant à la fois une assistance directe aux familles et un soutien matériel pour les infrastructures. Dans le cadre de sa réponse au Covid-19, le HCR a fourni des respirateurs, des moniteurs et des lits à 13 hôpitaux. Le HCR a également fourni du carburant aux hôpitaux. Dans les mois à venir, une assistance sera fournie aux familles réfugiées et libanaises les plus vulnérables pour leur permettre de se réchauffer cet hiver.

Au cours de sa visite, Filippo Grandi a également évoqué les efforts déployés par le HCR pour trouver des solutions aux déplacements, notamment la réinstallation, et les retours sûrs et volontaires en Syrie.

« Si la majorité des réfugiés disent souhaiter rentrer chez eux un jour, la plupart ne l’ont pas encore fait. Il est important que nous continuions à travailler avec toutes les parties prenantes - le gouvernement syrien, les pays d’accueil et la communauté des donateurs - pour lever les obstacles au retour et contribuer à créer un environnement qui permettrait des retours sûrs et volontaires en Syrie. Il s’agit notamment d’élargir la portée de l’aide humanitaire à l’intérieur de la Syrie pour contribuer à rendre tout retour volontaire viable. »

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a quitté le Liban pour se rendre en Syrie où il rencontrera des responsables syriens et examinera la situation et la réponse humanitaire.

