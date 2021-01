Le Fonds Éducation Sans Délai a débloqué une aide financière de 1,5 million de dollars É.U. au Liban, destinée à l’Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le proche-orient

Ces fonds donnent accès à une éducation de qualité et inclusive à 32 000 enfants réfugiés de Palestine, de même qu’ils viennent renforcer les mesures de prévention contre la COVID-19 Le 22 janvier 2021, New York – Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou « ECW ») a annoncé aujourd’hui une allocation de 1.5 million de dollars des États-Unis à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) au Liban Ce financement supplémentaire garantira l’accès à une éducation inclusive dans un environnement protecteur de 32 000 enfants et jeunes réfugiés de Palestine vivant au Liban, de même qu’il fournira des équipements de protection individuelle aux professeurs et aux élèves afin de soutenir la lutte contre la propagation de la COVID-19 et d’assurer leur sécurité. « L’UNRWA défend sans relâche le droit pour tous les enfants réfugiés de Palestine de bénéficier d’un accès à une éducation inclusive et de qualité dans l’optique de s’épanouir pleinement, et ce, indépendamment du genre, des compétences, des handicaps, du statut socioéconomique ou des besoins sanitaires et psychosociaux de chacun », a déclaré le Commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. Et d’ajouter, « En apprenant à mettre en œuvre les principes de tolérance, de paix et des droits fondamentaux, les adolescentes et adolescents ont une influence positive sur leurs pairs, tout en devenant des adultes responsables. » Une délégation de haut niveau menée par Yasmine Sherif, Directrice d’Éducation sans délai, s’est rendue au Liban le mois dernier pour évaluer le soutien du Fonds à la réhabilitation des écoles endommagées à la suite de l’explosion de Beirut et pour stimuler l’instauration d’un programme pluriannuel de résilience dans le pays qui serait appuyé par ECW.

Le nouveau financement d’Éducation sans délai s’ajoute à l’allocation de 1,5 million de dollars É.-U. octroyé pour soutenir des interventions en éducation en situation d’urgence à la suite de l’explosion de septembre 2020 ainsi qu’à une allocation de 2,8 millions de dollars É.-U. octroyée pour soutenir la réponse d’urgence à la pandémie de COVID-19 l’année dernière. « Nous devons continuer à œuvrer en soutien et en aide aux enfants et aux jeunes Palestiniens réfugiés au Liban. Bénéficier d’une protection et d’une éducation de qualité constitue un droit inhérent dont ils ne sauraient être privés. Ma préoccupation porte essentiellement sur le risque de coupes budgétaires affectant les enfants qui présentent un handicap. Leurs rêves risquent ainsi d’être brisés », a indiqué Mme Sherif. « J’appelle donc l’ensemble des donateurs des secteurs public et privé à soutenir, sans plus attendre, l’UNRWA et le système éducatif du Liban.

Ce n’est qu’ainsi que l’ensemble des filles et garçons touchés par les crises au pays pourront profiter d’une éducation inclusive et de qualité ; et auront les mêmes chances de réaliser leurs rêves. » Avec ce nouveau cycle de financement d’Éducation sans délai, l’UNRWA viendra en aide aux élèves de la première à la neuvième année, grâce à son Programme d’appui à l’apprentissage (Learning Support Programme). Celui-ci permettra à plus de 200 enseignants de proposer un programme d’apprentissage amélioré et adapté aux élèves appartenant aux groupes les plus vulnérables et les plus isolés, en particulier les enfants présentant un handicap. Plus de la moitié des bénéficiaires de ce projet sont des filles. Le nouvel investissement consenti par Éducation sans délai mettra également des équipements de protection individuelle à disposition de 14 000 enfants afin de faciliter la réouverture des écoles en toute sécurité et de contribuer à la lutte contre la propagation de la COVID-19.