Le chef du HCR en visite au Liban, alors que le HCR intensifie son soutien aux Libanais et aux réfugiés

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Babar Baloch – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 18 août 2020 au Palais des Nations à Genève.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est à Beyrouth aujourd’hui, où il débute une visite de quatre jours pour témoigner son soutien et écouter la détresse des personnes touchées par l’explosion dévastatrice survenue il y a quinze jours - les Libanais, les migrants et les réfugiés. Il s’agit de la première mission sur le terrain du Haut Commissaire depuis le confinement dû à la première vague de la pandémie de Covid-19 et c’est une réaffirmation de la solidarité du HCR et de son engagement à soutenir le Liban.

Les opérations de soutien envers les communautés libanaises et les réfugiés demeurent une priorité absolue pour le HCR. Par rapport à sa population nationale, le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde.

Au-delà de l’impact immédiat et à plus long terme de la tragique explosion du 4 août, le HCR est préoccupé par l’effet conjugué d’une grave crise économique et de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Ces trois facteurs combinés nuisent aux communautés les plus vulnérables et les plus démunies parmi la population à travers tout le pays.

Après avoir constaté la réponse en cours dans les quartiers les plus touchés et participé à des réunions dans la capitale demain, le Haut Commissaire Filippo Grandi consacrera les prochains jours à passer en revue la réponse humanitaire globale du HCR dans d’autres régions du pays.

Le HCR renforce ses efforts de réponse au bénéfice de toutes les communautés touchées par l’explosion à Beyrouth pour fournir une aide immédiate et des abris ainsi qu’assurer des prestations de protection. Avec ses partenaires, le HCR fournit du matériel d’urgence pour les abris aux personnes les plus touchées parmi les quelque 200 000 foyers qui ont été gravement affectés par les explosions à Beyrouth. Le HCR assure également des prestations d’urgence en termes d’aide psychologique et d’autres mesures d’urgence en matière de protection des personnes touchées.

Filippo Grandi se rendra également au nord du Liban et dans la plaine de la Bekaa, et notamment pour constater l’avancée des programmes d’extension de la capacité des lits d’hôpitaux et des unités de soins intensifs que nous avons mis en place dans les hôpitaux publics en réponse à la pandémie de Covid-19.

Le HCR intensifie actuellement ce programme, étant donné que les hôpitaux locaux sont débordés.

Filippo Grandi rendra visite aux réfugiés syriens, qui sont gravement touchés par la crise économique ainsi que par les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, et qui ont une vie précaire, luttant pour joindre les deux bouts.

