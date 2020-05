Le bien-être mental est à portée de main au Liban

Les crises financières et sanitaires qui se déroulent au Liban ont placé la santé mentale au premier plan du débat public. Les conditions qui exacerbent le stress s'intensifient avec l'enfermement prolongé et l'incertitude croissante de demain.

Dans ce contexte, ACTED, en partenariat avec le Programme national de santé mentale, améliore la capacité des organisations de la société civile et des centres de développement social locaux à fournir des services sociaux et de santé mentale intégrés aux communautés vulnérables.

Au Liban, tant les réfugiés que les communautés d’accueil libanaises ont été fortement touchés par des crises financières et politiques qui se chevauchent, déclenchées par l’augmentation des taxes sur les produits primaires tels que l’essence et le tabac. Ces hausses d’impôts, combinées à des frustrations à long terme, ont entraîné des protestations nationales contre la stagnation de l’économie, le chômage, la corruption endémique dans le secteur public et l’incapacité du gouvernement à fournir des services de base tels que l’électricité, l’eau et l’assainissement.

La situation s’est aggravée en mars 2020 avec l’apparition du COVID-19, lorsque le gouvernement a imposé un verrouillage national, qui entre maintenant dans sa septième semaine. Les circonstances ont conduit à une baisse de 50 % du pouvoir d’achat avec une flambée des prix des biens essentiels. En outre, les mesures d’endiguement prolongées ont réduit l’accès aux services de base et ont encore exacerbé les besoins déjà existants découlant de la crise des réfugiés au Liban.

Cet ensemble de facteurs de stress sans précédent a de graves répercussions sur la santé mentale des personnes de tous âges et de toutes origines dans le pays. Les groupes vulnérables, en particulier les personnes âgées vivant seules, les personnes ayant des besoins particuliers et leurs soignants, ainsi que les femmes et les jeunes filles qui subissent des relations abusives à leur domicile restent les plus exposés aux risques tels que la détresse mentale, l’anxiété et la violence sexiste.

Alors que l’essentiel de l’attention et des ressources nationales est consacré aux interventions sanitaires vitales, la santé mentale est et restera l’un des principaux défis à relever au lendemain de la crise.

L'aide à la survie en temps de crise : la ligne de sauvetage Embrace

Afin d’améliorer l’accès aux services de santé et psychosociaux de base au sein des communautés marginalisées, ACTED s’est associée en 2019 avec Embrace, une ONG libanaise qui travaille à la sensibilisation à la santé mentale au Liban.

Depuis son lancement en 2013, Embrace a travaillé sur plusieurs campagnes nationales de sensibilisation et d’information des communautés pour diffuser des informations sur les maladies mentales, briser la stigmatisation, apporter un soutien aux personnes touchées et aider à créer une communauté résiliente et émotionnellement saine qui prend soin du bien-être mental de ses jeunes et de ses vieux.

L’initiative la plus réussie lancée par l’ONG à ce jour est Embrace Lifeline – la ligne d’assistance téléphonique de soutien émotionnel et de prévention du suicide gérée par l’ONG et couvrant l’ensemble du pays. « La ligne téléphonique Embrace Lifeline reste la seule réponse d’urgence en matière de santé mentale au Liban », a déclaré Lea Zeinoun, directrice exécutive de l’ONG.

« De plus en plus de personnes reconnaissent la ligne de sauvetage comme un outil de prévention et cherchent à obtenir son soutien », a déclaré Mme Zeinoun.

Mme Zeinoun a également souligné que le nombre d’appels enregistrés après octobre 2019 a considérablement augmenté, alors que des demandes ont été reçues pour prolonger les heures d’ouverture de la ligne de vie. Si le nombre d’appels a commencé à diminuer en janvier après le pic enregistré en décembre 2019, il a de nouveau augmenté lors de l’épidémie de COVID-19 (OCHA Liban, mars 2020), les gens s’inquiétant de la propagation de la maladie et craignant la contamination.

Dans ce contexte, ACTED s’est associée à Embrace pour assurer la disponibilité de la ligne de vie 24h/24 et 7j/7 dès la mi-2020.

» J’apprécie vraiment l’opportunité qu’ACTED a apportée. Il est très difficile d’obtenir des financements pour des projets de santé mentale dans ce pays. Le programme d’ACTED a vraiment mis en relation de nombreux acteurs de la santé mentale, leur offrant d’importantes opportunités de croissance « , a déclaré Zeinoun.

Rendre le soutien à la santé mentale accessible à tous

Le service téléphonique spécialisé offert par Embrace comprend un réseau d’opérateurs experts qui fournissent un soutien émotionnel et une évaluation des risques de suicide, et servent également de source d’aiguillage vers les ressources communautaires et les programmes de traitement pour les personnes dans le besoin – que ce soit pour l’accès aux soins médicaux, ou aux soins psychologiques spécialisés, etc. Le personnel compte actuellement 60 opérateurs de lignes d’assistance bénévoles formés.

Grâce à la ligne de sauvetage, les personnes vulnérables en quarantaine et en isolement au Liban peuvent compter sur des services essentiels de maintien de la vie, notamment en matière de santé mentale et de soutien psychosocial. À une époque où la communication se limite aux médias sociaux et où la désinformation se répand de plus en plus, le service Embrace Lifeline offre une communication inclusive des risques et un soutien émotionnel afin de garantir que toutes les personnes dans le besoin puissent accéder à des informations vitales pour se protéger, protéger leur famille et la communauté au sens large.

Ce projet a été rendu possible grâce au fond UE MADAD et à l'Agence Française de Développement: