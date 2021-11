La France accroît son aide au Liban après une année remplie de défis multiples

BEYROUTH – Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies au Liban a reçu une contribution financière de 2,5 millions d'euros de la part du gouvernement français en 2021 afin de soutenir les personnes vulnérables, qui continuent de souffrir de la pire crise économique du pays depuis des décennies.

La France a presque doublé son aide aux opérations du PAM au Liban en 2021 par rapport à l'année dernière. Grâce à cette contribution, le PAM a pu continuer de répondre aux besoins alimentaires des libanais ainsi que des réfugiés syriens grâce à diverses interventions, notamment en soutenant le Programme national de ciblage de la pauvreté (NPTP), la distribution de cartes alimentaires électroniques et de colis alimentaires mensuels, et les repas scolaires.

"Les Libanais ont de plus en plus du mal à mettre de la nourriture sur la table. J'ai vu des familles qui avaient autrefois un revenu décent et n'avaient jamais eu à se soucier de la nourriture, sombrer soudainement dans la pauvreté", a déclaré Abdallah AlWardat, représentant et directeur pays du PAM au Liban. "Les contributions de la France cette année ont permis de soutenir les personnes qui ont désespérément besoin de notre aide en cette période difficile."

Selon le plan de réponse d'urgence du Liban publié en septembre, les niveaux de pauvreté dans le pays ont presque doublé, avec 3 millions de Libanais (78 pour cent de la population) tombant dans la pauvreté contre 1,7 million en 2020. On estime que neuf réfugiés syriens sur 10 vivent dans l'extrême pauvreté.

Depuis octobre 2019, date du début de la crise, la livre libanaise a perdu plus de 90 pour cent de sa valeur. Le pouvoir d'achat des ménages continue de diminuer rapidement à mesure que les coûts de la nourriture, des médicaments et des loyers augmentent. Près de 35 pour cent de la population libanaise est désormais en situation d'insécurité alimentaire.

« La crise a frappé tout le monde dans le pays. La France est profondément engagée à apporter un soutien essentiel aux personnes vivant au Liban et à prévenir toute catastrophe alimentaire. Notre action humanitaire s’ajoute à notre soutien aux agriculteurs libanais pour valoriser la production locale. Le Liban a besoin d'aide, et de réformes en priorité », a déclaré l'ambassadrice de France au Liban Mme Anne Grillo.

Grâce aux financements de donateurs comme la France, le PAM soutient désormais 1 personne sur 4 au Liban dans le cadre de sa réponse à la crise en Syrie et dans le cadre de sa réponse à la crise économique et à la COVID-19. En octobre, le PAM a soutenu près de 1,7 million de personnes à travers le Liban grâce à une aide en espèces et des colis alimentaires familiaux. Le PAM continue également d'intensifier son assistance dans tout le pays pour toucher davantage de personnes.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

