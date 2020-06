Force intérimaire des Nations Unies au Liban - Rapport du Secrétaire général (S/2020/473)

I .Introduction

Au paragraphe 8 de sa résolution 2485 (2019), le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de procéder à une « évaluation des ressources et des moyens de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) afin de déterminer s’ils sont toujours propres à améliorer l’efficacité et l’efficience de la coopération entre la FINUL et le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, en tenant compte du plafond des effectifs et de la composante civile de la Force, et de lui en rendre compte, au plus tard le 1er juin 2020 ».

Conformément à cette résolution, le Département des opérations de paix a mené une évaluation au Siège, en consultation avec les parties prenantes concernées, et notamment des consultations politiques avec les États Membres, ainsi que l’élaboration du mandat et d’une méthode de travail. La FINUL a créé dans ce cadre un groupe de travail qui a procédé à un examen interne de la mission, en étroite coordination avec le Siège de l’ONU, pour envisager des moyens de renforcer l’efficacité de la Force afin de la rendre mieux à même de régler les problèmes auxquels elle pourrait se heurter dans l’exécution de son mandat. Le Sous-Secrétaire général pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique a dirigé une mission d’évaluation interdisciplinaire de divers départements et bureaux du Secrétariat de l’ONU, qui s’est rendue au Liban, du 29 février au 7 mars 2020. Elle a examiné et enrichi les travaux préparatoires menés par la FINUL, a tenu des consultations avec des dirigeants libanais et s’est entretenue avec le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban sur la question de l’efficacité et de l’efficience entre les deux missions. Elle a rencontré le Président de la Chambre des députés, le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères, la Vice-Présidente du Conseil et Ministre de la défense, le Commandant en chef de l’Armée libanaise et le Commandant du secteur du Litani-Sud de l’Armée libanaise. Une visite prévue en Israël a dû être annulée du fait des restrictions sur les déplacements liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Outre les consultations au Siège de l’ONU à New York, Israël a communiqué ses vues sur l’évaluation par écrit.

Le présent rapport d’évaluation comprend un examen tactique de la structure militaire de la FINUL (éléments « terre », « air » et « mer ») ainsi que des composantes civiles, pour veiller à ce que la structure des effectifs soit conforme au mandat de la mission, compte tenu de l’évolution du contexte. Des options sont recensées pour renforcer l’action menée par la FINUL afin d’exécuter son mandat, à la lumière de l’examen des activités et de leur effet sur la prévention et la dissuasion, et pour ce qui est de surveiller la cessation des hostilités et d’aider, l’Armée libanaise à créer, entre la Ligne bleue et le Litani, une zone d’exclusion de tous personnel armé, biens et armes non autorisés. Des options en vue de l’amélioration de la technologie ainsi que de la collecte, de l’analyse et de la communication de données ont également été passées en revue. Le contexte et les perspectives de faire avancer le transfert des responsabilités du Groupe d’intervention navale de la FINUL à l’Armée libanaise ont également été examinés, en mettant l’accent sur ce qui est réaliste dans un avenir proche.

Dans l’évaluation, il est tenu compte des processus d’examen antérieurs de la mission, dont l’étude des capacités militaires de 2018, les examens stratégiques de 2012 et 2017 de la FINUL et l’examen des besoins en personnel civil entrepris en 2013/14, lequel a été mis en œuvre par la suite pendant une période de trois ans. La suite donnée à ces examens a entraîné des réductions du matériel majeur, ainsi que des effectifs, qui sont passés de 10 600 en 2016/17 à 10 155 soldats à l’heure actuelle. Dans cette évaluation, divers moyens d’opérer ont été envisagés, tels que le recours à du matériel et à de la technologie nouveaux ou différents. Des synergies ont été recherchées avec d’autres entités des Nations Unies au Liban, en tenant compte de cadres d’orientation tels que l’Action pour le maintien de la paix (2018), de la résolution 2436 (2018) sur la performance des opérations de maintien de la paix, ainsi que du rôle d’appui de la FINUL à la Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD), à l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) et au Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, sur les plans logistique et administratif, et à d’autres missions, pour ce qui est de la déontologie et de la discipline. Conformément à la stratégie du Secrétaire général applicable à l’ensemble du système des Nations Unies, la parité des sexes est un principe clef orientant toute constitution future des effectifs de la mission. La FINUL étant une mission pilote du Système complet d’évaluation de la performance, certaines de ses constatations préliminaires ont éclairé l’évaluation des forces et faiblesses et aideront à définir les priorités pour les années à venir, comme indiqué dans la présente évaluation.