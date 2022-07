Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité appelant à la formation rapide d’un nouveau gouvernement au Liban

SC/14961

7 JUILLET 2022

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet, M. Ronaldo Costa Filho (Brésil):

Les membres du Conseil de sécurité ont pris note de la nomination de Najib Mikati, nouveau Premier Ministre désigné le 23 juin, ainsi que de la présentation par ce dernier de la composition de son gouvernement au Président de la République libanaise le 29 juin.

Plus d’un mois après les élections législatives au Liban, les membres du Conseil demandent que soit formé rapidement le gouvernement pour mettre en œuvre les réformes nécessaires. Compte tenu de l’intensité des crises qui se multiplient au Liban, il est de la responsabilité et du devoir de tous les acteurs politiques de travailler ensemble pour donner la priorité à l’intérêt national et relever les défis auxquels fait face le peuple libanais. Les membres du Conseil ont recommandé que des mesures soient prises pour promouvoir la participation des jeunes et favoriser la participation et la représentation politiques pleines, égales et effectives des femmes, y compris dans le nouveau gouvernement, ainsi que leur avancement économique. Ils ont souligné qu’il était vital de respecter le calendrier constitutionnel afin que l’élection présidentielle ait lieu en temps voulu.

Les membres du Conseil ont également rappelé qu’il fallait sans tarder mettre en œuvre les réformes tangibles décrites précédemment, ce qui permettrait de conclure rapidement un accord avec le Fonds monétaire international afin de répondre aux demandes de la population libanaise. Ils ont souligné le rôle des institutions libanaises, notamment celui du Parlement nouvellement élu et du nouveau gouvernement, dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour faire face à la crise sans précédent que traversait le pays, éradiquer la corruption et mettre en place une gouvernance à l’écoute. Ils ont également souligné qu’il importait que ces réformes soient menées pour qu’un appui international soit apporté.

Les membres du Conseil ont souligné que la stabilité du Liban était une priorité commune.

