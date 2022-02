Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Liban, 4 février 2022

SC/14786

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois février, M. Vassily A. Nebenzia (Fédération de Russie):

Les membres du Conseil de sécurité ont pris note de la tenue, le 24 janvier, de la réunion du Conseil des ministres du Liban, dont ils se sont félicités, et ont souligné qu’il fallait qu’il reprenne rapidement ses réunions régulières.

Alors que la population libanaise est confrontée à des besoins criants et a exprimé des aspirations légitimes à des réformes, à des élections et à la justice, les membres du Conseil ont demandé instamment au Gouvernement de prendre au plus vite des décisions efficaces pour engager des mesures, notamment l’adoption rapide d’un budget approprié pour 2022 qui permettrait la conclusion rapide d’un accord avec le Fonds monétaire international. En outre, ils ont réitéré la nécessité urgente de mettre en œuvre les réformes tangibles décrites précédemment, qui sont nécessaires pour aider la population libanaise. Ils ont également souligné qu’il importait que ces réformes soient menées pour garantir l’efficacité de l’appui international.

Les membres du Conseil ont souligné l’importance de la tenue d’élections libres, équitables, transparentes et inclusives comme prévu le 15 mai 2022, en assurant la participation pleine, égale et véritable des femmes en tant que candidates et électrices aux élections, et ont demandé au Gouvernement libanais de permettre à la Commission de surveillance des élections de s’acquitter de son mandat, notamment en lui fournissant des ressources adéquates et en engageant le processus de nomination des candidates et candidats.

Les membres du Conseil ont déploré les incidents survenus le 22 décembre 2021 et les 4, 13 et 25 janvier dans la zone d’opérations de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et ont rappelé que toutes les parties devaient veiller à ce que le personnel de la FINUL soit en sécurité et à ce que sa liberté de mouvement soit pleinement respectée et ne soit pas entravée. Ils ont demandé aux autorités libanaises d’enquêter sur toutes les attaques perpétrées contre la FINUL et son personnel et de traduire en justice les auteurs de ces actes, conformément à la législation libanaise et à la résolution 2589 du Conseil.

Les membres du Conseil ont à nouveau souligné qu’une enquête indépendante, impartiale, approfondie et transparente devait être rapidement menée sur les explosions ayant frappé Beyrouth le 4 août 2020.

De plus, les membres du Conseil ont réaffirmé leur ferme soutien à la stabilité, la sécurité, l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban, conformément aux résolutions 1701 (2006), 1680 (2006), 1559 (2004), et 2591 (2021), ainsi qu’à d’autres résolutions du Conseil et déclarations de la présidence portant sur la situation au Liban.

Les membres du Conseil ont demandé à toutes les parties libanaises d’appliquer à titre prioritaire une politique concrète de dissociation de tout conflit externe, comme énoncé dans les déclarations antérieures, en particulier la Déclaration de Baabda de 2012.

