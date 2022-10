Prévention de l’extrémisme violent : Intégration de la dimension de genre (Mondial, Jordanie et Pakistan)

Le projet « Prévention de l’extrémisme violent (PEV) : intégration de la dimension de genre (mondial, Jordanie et Pakistan) » soutient la promotion des droits des femmes par l’intégration de la dimension de genre dans les efforts de prévention de l’extrémisme violent à tous les niveaux. Ce soutien consiste à accroître la participation des femmes au discours sur la sécurité et la prévention de l’extrémisme violent dans différentes plateformes et mécanismes pertinents. En plus d’élargir la base de connaissances sur le genre et l’extrémisme violent en menant des recherches localisées et des activités de sensibilisation systématiques, l’inclusion des organisations communautaires et des organisations de la société civile dirigées par des femmes dans divers processus intergouvernementaux visant à prévenir l’extrémisme violent est assurée.

À partir de février 2019, le projet fut mis en œuvre aux niveaux mondial, national et communautaire. Au niveau mondial, le projet soutient la participation accrue des femmes dans les plateformes de lutte contre le terrorisme, ainsi que l’intégration de la dimension de genre dans les politiques pertinentes de l’ONU, en tenant compte des connaissances acquises dans le pays. Au niveau national, le projet a été piloté au Pakistan et en Jordanie pour aider les partenaires nationaux à assurer l’intégration de la dimension de genre dans les efforts respectifs de prévention de l’extrémisme violent correspondant aux contextes nationaux.