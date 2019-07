En Jordanie, de simples rénovations ménagères ont un impact dramatique

A 55 ans, Dalal vit avec son fils dans une petite maison à la périphérie de Mafraq, au nord de la Jordanie. Le fils de Dalal vit avec des troubles de santé mentale et des handicaps physiques. Malgré sa mobilité réduite, Dalal est responsable de ses soins quotidiens et porte seule ce fardeau. Ces facteurs l'empêchent de chercher un emploi et elle n'a d'autre choix que de compter sur une allocation mensuelle gouvernementale pour les personnes vulnérables de 80 JOD (100 euros) et sur le soutien de ses voisins.

En 2017, ACTED a commencé à travailler avec Dalal et des centaines d'autres familles pour mener à bien des rénovations de base qui ont apporté des améliorations spectaculaires en réduisant la charge domestique et en donnant accès à l'assainissement de base auquel chaque être humain a droit.