Cartographie des tunisiens résidents en Italie : profil socioéconomique et propension à l'investissement en Tunisie

Par Ouejdane Mejri et Afef Hagi

Considérant les résultats de la recherche, les potentiels investisseurs/entrepreneurs en Tunisie parmi les Tunisiens résidents en Italie (TRI) ont les caractéristiques socioéconomiques et démographiques suivantes :

1. Les TRI de première génération sont beaucoup plus intéressés à entreprendre ou investir en Tunisie que ceux de la seconde génération : 89 % des répondants qui ont exprimé un intérêt à créer une entreprise en Tunisie dans le futur sont de première génération. Seulement 19 % des répondants étaient de seconde génération.

2. Les hommes qui ont exprimé leur intérêt à entreprendre ou investir en Tunisie représentaient 81 % des répondants intéressés alors que le taux des femmes était de 19 % (les femmes constituaient 35 % de tout l’échantillon).

3. Un tiers des répondants intéressés à l’entrepreneuriat en Tunisie sont des jeunes : tranche d’âge entre 26 à 35 ans.

4. Les TRI n’ayant pas demandé/obtenu la nationalité italienne ont été plus nombreux à manifester leur intérêt à entreprendre/investir en Tunisie par rapport aux binationaux (48 % contre 21 %).

5. Les TRI ayant un niveau d’étude élevé ont manifesté leur intérêt à entreprendre/investir en Tunisie : 52 % ont un niveau universitaire (contre 40 % de l’échantillon) et seulement 6 % ont une instruction de niveau primaire (contre 25 % de l’échantillon).

6. Si la majorité des individus intéressés à entreprendre/investir en Tunisie a quitté la Tunisie après l’an 2000, il faut souligner également que le sous-groupe des migrants récents (partis de la Tunisie après 2010) a porté un intérêt particulier à investir en Tunisie.

Le projet d’investir ou d’entreprendre en Tunisie pour un TRI de première génération consiste en une évolution du projet migratoire

7. Du point de vue du profil professionnel, les travailleurs salariés ont été les plus enclins à manifester le désir d’entreprendre ou investir en Tunisie. Cet aspect va dans le sens du constat sur la présence du sous-groupe de répondants qui additionnent à leur principale occupation actuelle en Italie un projet entrepreneurial en Italie ou en Tunisie. Ces salariés-entrepreneurs développent des activités entrepreneuriales de petite dimension (« business ») qui complètent leur principale source de revenus. Un autre aspect intéressant est celui de la disponibilité de ces potentiels investisseurs/entrepreneurs en Tunisie à développer des projets dans des secteurs d’activité différents de leur secteur d’activité actuelle.

Durant la phase de sélection et de matching des profils des entrepreneurs/investisseurs parmi les TRI avec les entrepreneurs en Tunisie, il est important de tenir en compte que :

1. Pour les TRI de première et de deuxième génération, le rapport au pays d’origine n’est pas un rapport neutre mais il est porteur d’émotions et aussi porteur de désir d’entreprendre et d’aider. Un investisseur parmi les TRI n’est pas un quelconque investisseur « étranger » qui désire fructifier ses capitaux et ses idées entrepreneuriales. Une approche exclusivement technique et financière pourrait ne pas être efficace.

2. Les potentiels investisseurs/entrepreneurs parmi les TRI privilégient le modèle d’investissement de capitaux mobiliers et immobiliers à distance sans envisager un retour définitif en Tunisie (61 %) alors que 19 % expriment leur désir de retourner s’établir en Tunisie. Il est important de considérer le désir généralisé des potentiels investisseurs/entrepreneurs d’impliquer un partenaire italien. Les opportunités d’élargir l’éventail des investisseurs permettrait de renforcer les projets à soutenir. Il est ainsi recommandé de différencier les approches et les modalités de sélection des bénéficiaires selon le modèle d’engagement des TRI dans ce type de projet.

3. Parmi les TRI intéressés à investir en Tunisie, il y a une large propension à s’engager dans des secteurs d’activités inconnus, le désir de reconversion professionnelle et de changement de statut professionnel qui implique de passer du statut de salarié à entrepreneur. Ces individus sont porteurs d’idées de projets qui souffrent d’un manque de maturité et de structuration en outre ils ne possèdent pas de connaissances spécifiques dans le secteur d’activités dans lequel ils souhaiteraient entreprendre/investir.

La démarche vers ce type de projet pour plusieurs segments des TRI nécessiterait d’un accompagnement spécifique en termes de formation et d’information. En effet, 53 % des individus qui souhaitent investir en Tunisie sont prêts à investir/entreprendre dans un secteur complètement différent du secteur de leur occupation actuelle.

Toutefois, 47 % des individus intéressés à entreprendre/investir en Tunisie ont exprimé la volonté de le faire dans le même secteur de leur activité actuelle ou de l’emploi qu’ils ont occupés précédemment. Il s'agit d’individus avec une moyenne d’âge de 42 ans et demi qui ont des parcours migratoires stabilisés en Italie.

Il faut tenir compte des obstacles émotionnels des TRI en rapport avec ce type de parcours professionnel transnational

Contexte et objectifs

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet Mobi-TRE : « la migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie» financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), et mis en œuvre par l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes au niveau national et régional, la société civile et le secteur privé en Italie et en Tunisie.

L’objectif général de cette étude est de mettre à disposition du projet Mobi-TRE une cartographie des Tunisiens résidant en Italie afin de mieux connaître cette communauté transnationale pour élaborer des stratégies appropriées de communication et de mobilisation. En particulier, l’étude vise à définir le profil géo-démographique et socioéconomique de la diaspora tunisienne en Italie, et à évaluer sa volonté de contribuer au développement de la Tunisie à travers la création d’entreprise en Tunisie, les échanges commerciaux, les investissements, les transferts de fonds, le savoir-faire et les compétences.

Cette étude a été réalisée entre septembre et décembre 2018 par l’équipe de recherche PONTES Ricerche e Interventi. L'OIM Tunisie a constamment suivi la réalisation de cette cartographie de la diaspora Tunisienne d’Italie à travers l’animation du comité de pilotage et technique du projet Mobi-TRE impliquant des institutions tunisiennes de la diaspora et du développement économique local et national ainsi que les organisations de la société civile.

Une méthodologie d’analyse incrémentale a été adoptée dans cette étude afin de caractériser les profils des Tunisiens résidents en Italie en combinant les données officielles et les données récoltées à travers l’enquête de terrain. L’enquête de terrain a été conduite à travers une enquête en ligne et en vis-à-vis, auprès d’un échantillon de 198 individus, et un ensemble d’entretiens qualitatifs avec une sélection de répondants à l’enquête de terrain et de responsables de la société civile de la communauté.

Grâce à l’analyse de l’échantillon représentatif il a été possible d'explorer les différents parcours migratoires entrepris durant les dernières décennies croisés avec la propension des TRI à l’entrepreneuriat en Tunisie. La mise en relief de l’évolution du parcours migratoire et professionnel des répondants ainsi que les modèles envisagés pour un potentiel investissement en Tunisie permettent de faire émerger les obstacles et les opportunités qu’ont les TRI face à ce type de parcours.

En résumé, cette étude du profil des TRI en rapport avec la propension à l’investissement en Tunisie apporte de nouvelles données empiriques sur les membres de la diaspora tunisienne d’Italie tout en contribuant à une compréhension plus approfondie de leur capital social, culturel et financier, qui pourrait être mobilisé pour le développement de projets entrepreneuriaux en Tunisie.