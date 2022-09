Intégration de l’assistance en espèces dans la prise en charge des cas de violences basées sur le genre pour soutenir les personnes survivantes de la province de ninive en iraq - août 2022

Contexte

Avec le soutien de la Direction suisse du développement et de la coopération et au nom de l’équipe spéciale du Groupe mondial de la protection chargée des transferts monétaires pour la protection, la Women’s Refugee Commission et CARE ont lancé une initiative visant à améliorer l’accès des professionnels de terrain aux connaissances, compétences, conseils et outils nécessaires à l’intégration des programmes de transferts monétaires et de lutte contre les VBG dans les contextes humanitaires.

Cette initiative, de même que d’autres études de cas, vient compléter des supports de formation, des ateliers, des webinaires et des podcasts qui présentent les enseignements tirés de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes de transferts monétaires dans le cadre de la lutte contre les VBG au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En plus d’enrichir les connaissances locales, nationales et mondiales dans ce domaine, cet ensemble de ressources permet d’améliorer les pratiques de nombreuses parties prenantes humanitaires, notamment les professionnels du secteur humanitaire et du développement, les pouvoirs publics nationaux et les donateurs internationaux.

La présente étude de cas met en lumière les expériences d’Oxfam et de Women Empowerment Organization (WEO) dans le cadre de leur partenariat visant à intégrer les transferts d’espèces à la prise en charge des cas de VBG dans la province iraquienne de Ninive.