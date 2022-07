Indonesia, Flooding in West Aceh Regency (Aceh) (3 Jul 2022)

Aceh, Indonesia

Event Date : Sun, 03 Jul 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000717-IDN | GLIDE Number :

Impact Update Date : Sun, 03 Jul 2022 15:50:00

AFFECTED AREA/S

Aceh Barat

DESCRIPTION

Coastal Flooding in Kab. West Aceh, Prov. Aceh

• Chronology : Triggered by high tides on Sunday, 03 July 2022 at 15.50 WIB

Location :

• Kec. Johan pahlawan

- Gp. Suak ribe

- Gp. Ujong kalak

- Gp. Pasir

Impacts:

• ± 50 HHs affected

Material Losses

• ± 50 houses affected, Flood depth 25 - 30 Cm

Effort :

• BPBD Kab. Aceh Barat coordinates with relevant officials

• BPBD Kab. Aceh Barat conducts an on-site assessment

Latest Condition:

• The waves are still strong, large waves, the overflow of seawater to the land is still on a large scale

Source :

• BPBD Kab. West Aceh

• BPBD Prov. Aceh

