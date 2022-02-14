Indonesia
Indonesia, Flooding in Tebing Tinggi City (North Sumatra) (10 Feb 2022)
Sumatera Utara, Indonesia
Event Date : Thu, 10 Feb 2022
AHADID : AHA-FL-2022-000174-IDN | GLIDE Number:
Impact Update Date : Fri, 11 Feb 2022 19:00:00
AFFECTED AREA/S
Tebingtinggi
DESCRIPTION
Cause: Heavy rainfall
Location:
● Kec. Rambutan
● Kel. Sri Padang
● Kel. Karya Jaya
● Kec. Tebing Tinggi Kota
● Kel. Tebing Tinggi Lama
● Kel. Badak Bejuang
● Kel. Bandar Utama
● Kel. Mandailing
● Kel. Pasar Gambir
● Kel. Pasar Baru
● Kec. Padang Hilir
● Kel. Satria
● Kel. Tambangan Hulu
● Kec. Bajenis
● Kel. Bandar Sakti
● Kel. Brohol
● Kec. Padang Hulu
● Kel. Pabatu