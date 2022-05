Sulawesi Tengah, Indonesia

Event Date : Thu, 19 May 2022

AHADID: AHA-FL-2022-000571-IDN | GLIDE Number

Impact Update Date : Thu, 19 May 2022 19:00:00

AFFECTED AREA/S

Parigi Moutong

DESCRIPTION

Cause: Moderate to heavy rainfall and overflowing of the rivers in Olaya Village

Location:

• Kec. Parigi

• Ds. Olaya

• Kec. Parigi Barat

• Ds. Kayuboko