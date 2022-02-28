Indonesia

Indonesia, Flooding in North Aceh Regency (Aceh) (26 Feb 2022)

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News and Press Release
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Aceh, Indonesia

Event Date : Sat, 26 Feb 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000250-IDN | GLIDE Number:

Impact Update Date : Sat, 26 Feb 2022 11:15:43

AFFECTED AREA/S

Aceh Utara

DESCRIPTION

Cause: Heavy rainfall and Krueng Kerueuto and Krueng Pirak River

Location:
● Kec. Pirak Timu : Gp. Tjg. Seureukuy, Gp. Meunye Tujoh, Gp. Alue Bungkoh, Gp. Krueng pirak, Gp. Rayeuk Pange, Gp. Bungong, Gp. Geulumpang, Gp. Asan KruengKreh, Gp. Beracan Rata
● Kec. Matangkuli : Gp. Alue Euntok, Gp. Tumpok Barat, Gp. Hagu, Gp. Alue Tho, Gp. Ceubrek Pirek, Gp. Leubok Pirak, Gp. Pante Pirak, Gp. Meunye Pirak, Gp. Siren, Gp. Tanjong Haji Muda, Gp. Lawang, Gp. Meuria
● Kec. Lhoksukon : Gp. Kumbang, Gp. Bate VI, Gp. Bate VII
● Kec. Tanah Luas : Gp. Paya Berandang
● Kec. Langkahan : Gp. Buket Linteung

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