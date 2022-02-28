Indonesia
Indonesia, Flooding in North Aceh Regency (Aceh) (26 Feb 2022)
Aceh, Indonesia
Event Date : Sat, 26 Feb 2022
AHADID : AHA-FL-2022-000250-IDN | GLIDE Number:
Impact Update Date : Sat, 26 Feb 2022 11:15:43
AFFECTED AREA/S
Aceh Utara
DESCRIPTION
Cause: Heavy rainfall and Krueng Kerueuto and Krueng Pirak River
Location:
● Kec. Pirak Timu : Gp. Tjg. Seureukuy, Gp. Meunye Tujoh, Gp. Alue Bungkoh, Gp. Krueng pirak, Gp. Rayeuk Pange, Gp. Bungong, Gp. Geulumpang, Gp. Asan KruengKreh, Gp. Beracan Rata
● Kec. Matangkuli : Gp. Alue Euntok, Gp. Tumpok Barat, Gp. Hagu, Gp. Alue Tho, Gp. Ceubrek Pirek, Gp. Leubok Pirak, Gp. Pante Pirak, Gp. Meunye Pirak, Gp. Siren, Gp. Tanjong Haji Muda, Gp. Lawang, Gp. Meuria
● Kec. Lhoksukon : Gp. Kumbang, Gp. Bate VI, Gp. Bate VII
● Kec. Tanah Luas : Gp. Paya Berandang
● Kec. Langkahan : Gp. Buket Linteung