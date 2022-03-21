Indonesia
Indonesia, Flooding in North Aceh Regency (Aceh) (17 Mar 2022)
Aceh, Indonesia
Event Date : Thu, 17 Mar 2022
AHADID : AHA-FL-2022-000359-IDN | GLIDE Number:
Impact Update Date : Thu, 17 Mar 2022 20:30:00
AFFECTED AREA/S
Aceh Utara
DESCRIPTION
Cause: Heavy rainfall and overflowing of Kelakar River
Location:
● Kec. Matangkuli, Gp. Alue Euntok, Gp. Tumpok Barat, Gp. Hagu, Gp. Alue THO, Gp. Lebok Pirak, Gp. Pante Pirak, Gp. Tanjong Hajimuda, Gp. Lawang, Gp. Meuria, Gp. Punti Matangkuli
● Kec. Pirak Timu, Gp. Pange, Gp. Geulumpang, Gp. Bungong, Gp. Asan krueng kreh, Gp. Beuracan Rata, Gp. Krueng Pirak.
● Kec. Langkahan, Gp. Buket Linteung